В Актау между двумя микрорайонами временно закрыли участок дороги

В Актау временно ограничено движение транспорта на участке автодороги между 16 и 17 микрорайонами, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

На автомобильной дороге между 16 микрорайоном (ЖК «Инара») и 17 микрорайоном ведутся ремонтные работы, связанные с аварийной ситуацией на тепловой сети.

По этим причинам данный участок временно закрыт. Время возобновления движения будет сообщено дополнительно.