В Актау между двумя микрорайонами временно закрыли участок дороги

В Актау временно ограничено движение транспорта на участке автодороги между 16 и 17 микрорайонами, передает Lada.kz.
На автомобильной дороге между 16 микрорайоном (ЖК «Инара») и 17 микрорайоном ведутся ремонтные работы, связанные с аварийной ситуацией на тепловой сети.
По этим причинам данный участок временно закрыт. Время возобновления движения будет сообщено дополнительно.
Просим водителей и жителей города заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным неудобствам, - сообщили в Актауском городском акимате.
