Коммунальщики Актау перешли на круглосуточный режим откачки воды с дорог

В Актау в круглосуточном режиме ведутся работы по откачке воды, скопившейся на внутриквартальных дорогах и пешеходных зонах из-за дождя со снегом, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ

Как сообщили в пресс-службе акимата города, для предотвращения подтоплений на территории микрорайонов задействованы коммунальные службы и специальная техника. Работы проводятся как днём, так и в ночное время.

На текущий момент в ликвидации последствий осадков участвуют пять ассенизаторских машин, 10 мотопомп и около 40 сотрудников коммунальных предприятий.

Потенциально опасные участки находятся под постоянным контролем. При необходимости будут привлечены дополнительные силы и техника. Ситуация в городе находится на контроле акимата, работы продолжаются согласно утверждённому плану, - отметил главный специалист актауского отдела жилищно-коммунального хозяйства Асет Баспаев.

В администрации также добавили, что мероприятия по откачке воды в других микрорайонах областного центра будут проводиться поэтапно.