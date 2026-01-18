Один из микрорайонов Актау 19 января временно останется без электроэнергии

Фото с сайта app.envato.com

В связи с выполнением технических работ в первой половине дня, с 09:00 до 12:30 часов, будет временно ограничена подача электроэнергии в жилых домах №1, 24, 26 и 27.

Во второй половине дня, с 13:30 до 17:30 часов, плановые мероприятия продолжатся. В этот период электроснабжение будет ограничено в домах №12, 14, 15 и 16.

В ГКП «АУЭС» просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и рекомендуют заранее принять необходимые меры.