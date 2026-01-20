18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.01.2026, 15:27

Жителям Актау напоминают о телефонах оперативного штаба по тепло - и водоснабжению

Коммунальная жизнь 0 1 995 Ольга Максимова

По инициативе ГКП «КЖСА» для оперативного ответа на вопросы жителей города, связанные с теплоснабжением и водоснабжением, круглосуточно работает оперативный штаб, передаётLada.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com

Акимат областного центра опубликовал график дежурства членов оперативного штаба на январь 2025 года

Группа мониторинга социальных сетей:

  • Нурлан Доскалиев +7 701 497 72 24 (дневная смена);
  • Абылай Утесбай +7 775 633 47 50 (ночная смена).

Сотрудники отдела жилищной инспекции  Актау:

  • Нурдуман Кайратулы +7 747 402 04 53 (дневная смена);
  • Ырысбек Шынтай +7 700 121 20 35 (ночная смена).

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «КЖСА»:

8 (7292) 60 53 16 или 60 52 22 (диспетчеры Маканбетова Г., Аткельтирова А., Ахтанова Э., Текеева Р., Укиева А.).

Также для круглосуточного и оперативного реагирования на вопросы жителей по теплоснабжению, питьевой и технической воде действует экстренная линия связи:

  • диспетчер +7 775 318 92 41 (WhatsApp)
  • Абылай Утесбай +7 775 633 47 50

Начальник оперативно-диспетчерской службы:

Айтжанов Манас Елемесович +7 701 918 93 00.

10
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь