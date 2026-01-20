Жителям Актау напоминают о телефонах оперативного штаба по тепло - и водоснабжению

По инициативе ГКП «КЖСА» для оперативного ответа на вопросы жителей города, связанные с теплоснабжением и водоснабжением, круглосуточно работает оперативный штаб, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: pixabay.com

Акимат областного центра опубликовал график дежурства членов оперативного штаба на январь 2025 года

Группа мониторинга социальных сетей:

Нурлан Доскалиев +7 701 497 72 24 (дневная смена);

Абылай Утесбай +7 775 633 47 50 (ночная смена).

Сотрудники отдела жилищной инспекции Актау:

Нурдуман Кайратулы +7 747 402 04 53 (дневная смена);

Ырысбек Шынтай +7 700 121 20 35 (ночная смена).

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «КЖСА»:

8 (7292) 60 53 16 или 60 52 22 (диспетчеры Маканбетова Г., Аткельтирова А., Ахтанова Э., Текеева Р., Укиева А.).

Также для круглосуточного и оперативного реагирования на вопросы жителей по теплоснабжению, питьевой и технической воде действует экстренная линия связи:

диспетчер +7 775 318 92 41 (WhatsApp)

Начальник оперативно-диспетчерской службы:

Айтжанов Манас Елемесович +7 701 918 93 00.