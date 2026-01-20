Жителям Актау напоминают о телефонах оперативного штаба по тепло - и водоснабжению

По инициативе ГКП «КЖСА» для оперативного ответа на вопросы жителей города, связанные с теплоснабжением и водоснабжением, круглосуточно работает оперативный штаб, передаётLada.kz.
Акимат областного центра опубликовал график дежурства членов оперативного штаба на январь 2025 года
Группа мониторинга социальных сетей:
Сотрудники отдела жилищной инспекции Актау:
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «КЖСА»:
8 (7292) 60 53 16 или 60 52 22 (диспетчеры Маканбетова Г., Аткельтирова А., Ахтанова Э., Текеева Р., Укиева А.).
Также для круглосуточного и оперативного реагирования на вопросы жителей по теплоснабжению, питьевой и технической воде действует экстренная линия связи:
Начальник оперативно-диспетчерской службы:
Айтжанов Манас Елемесович +7 701 918 93 00.
