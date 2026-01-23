Информация о плохом качестве подаваемой населению питьевой воды напугала жанаозенцев

В социальных сетях появилось информация о том, что в Жанаозене населению якобы подают питьевую воду сомнительного качества. Официальное опровержение по сложившейся ситуации предоставили в ГКП «Озенинвест», передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

Сегодня, 23 января, ГКП «Озенинвест» опубликовало в социальной сети официальное заявление касательно ложной информации о качестве питьевой воды в Жанаозене.

Информация о качестве питьевой воды в Жанаозене, распространяемая с 21 января текущего года в социальных сетях (Instagram, TikTok и др.), является необоснованной. В опубликованных материалах не указаны ни оборудование для проверки качества воды, ни сертификаты или аккредитация какой-либо независимой лаборатории. Это свидетельствует о том, что фирма-продавец преследует собственную выгоду, пытаясь заработать теневым способом и вызвать панику среди населения. В связи с этим предприятие направило досудебное уведомление в суд с целью принятия законных мер против компании, распространяющей недостоверную информацию, - говорится в официальном сообщении.

В ГКП «Озенинвест» заявили, что питьевая вода в городе ежедневно проходит строгую технологическую очистку, обеззараживание и экспертизу в специализированной центральной лаборатории, обеспечивая соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам Республики Казахстан.

Таким образом, нет необходимости выражать беспокойство по поводу качества питьевой воды в Жанаозене, - заключили в коммунальном предприятии.

Для справки

ГКП «Озенинвест» занимается эксплуатацией опреснительного завода в Жанаозене, который производит питьевую воду для города и окрестностей из морской воды.