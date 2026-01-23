18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.01.2026, 12:01

Информация о плохом качестве подаваемой населению питьевой воды напугала жанаозенцев

Коммунальная жизнь 0 812 Лиана Рязанцева

В социальных сетях появилось информация о том, что в Жанаозене населению якобы подают питьевую воду сомнительного качества. Официальное опровержение по сложившейся ситуации предоставили в ГКП «Озенинвест», передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Сегодня, 23 января, ГКП «Озенинвест» опубликовало в социальной сети официальное заявление касательно ложной информации о качестве питьевой воды в Жанаозене.

Информация о качестве питьевой воды в Жанаозене, распространяемая с 21 января текущего года в социальных сетях (Instagram, TikTok и др.), является необоснованной. В опубликованных материалах не указаны ни оборудование для проверки качества воды, ни сертификаты или аккредитация какой-либо независимой лаборатории. Это свидетельствует о том, что фирма-продавец преследует собственную выгоду, пытаясь заработать теневым способом и вызвать панику среди населения. В связи с этим предприятие направило досудебное уведомление в суд с целью принятия законных мер против компании, распространяющей недостоверную информацию, - говорится в официальном сообщении.

В ГКП «Озенинвест» заявили, что питьевая вода в городе ежедневно проходит строгую технологическую очистку, обеззараживание и экспертизу в специализированной центральной лаборатории, обеспечивая соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам Республики Казахстан.

Таким образом, нет необходимости выражать беспокойство по поводу качества питьевой воды в Жанаозене, - заключили в коммунальном предприятии.

Для справки

ГКП «Озенинвест» занимается эксплуатацией опреснительного завода в Жанаозене, который производит питьевую воду для города и окрестностей из морской воды.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь