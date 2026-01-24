Больше миллиарда тенге задолжали жители Актау ТОО «МАЭК»

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) сообщили о размере задолженности населения за потреблённые воду и тепло – общая сумма превысила миллиард тенге, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

Стала известна сумма, которую на текущий момент население задолжало ТОО «МАЭК» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» за предоставляемые услуги.

На сегодняшний день задолженность населения перед ТОО «МАЭК» составляет 1 млрд 769 млн тенге, а перед ГКП «КЖСА» – более 293 млн тенге. Оплату необходимо производить ежемесячно до 25 числа. В случае просрочки применяются меры ограничения услуг, принудительного взыскания долга, начисляется пеня, - сообщили в КЖСА.

На предприятии напомнили о том, что оплата за поставляемые ресурсы, включая питьевую, техническую, горячую воду и тепловую энергию, производится в адрес ТОО «МАЭК». Услуги по водоснабжению, водоотведению и отоплению оплачиваются в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Обратиться по вопросам оплаты можно в офис по адресу: Актау, 10-й микрорайон, здание №1, 2-й этаж.

Номера телефонов для справок: +7 (7292) 56-26-03, 56-26-15, 56-26-25, 56-26-31.

Оплату можно произвести через кассы РКЦ, а также с помощью мобильных приложений АО «Казпочта», Halyk Bank и Kaspi Bank.

Нужно отметить, что жители Актау регулярно жалуются на перебои с водоснабжением, а также на низкое качество воды. К примеру, накануне новогодних праздников в Актау из-за аварии на трубопроводе жители нескольких микрорайонов остались без питьевой воды.