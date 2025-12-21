18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
21.12.2025, 14:16

Жители нескольких микрорайонов Актау остались без питьевой воды

Коммунальная жизнь 0 2 030 Лиана Рязанцева

В Актау из-за аварии на трубопроводе без питьевой воды остались жители нескольких микрорайонов, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», питьевую воду частично отключили в нескольких микрорайонах города.

Под ограничение попали:

  • 27 микрорайон, дома №№2, 44, 45, 57, 53, 54, 71, 72, 74, 75, 76;
  • 16 микрорайон, жилой комплекс «Айсар», дом №18, ресторан «Бек», бизнес-центр, баня;
  • 3Б микрорайон  энергетический колледж, тренинговый центр;
  • 4 микрорайон, дома №№1, 2, 3, 20, 21, 67, школа №5, здание №67А.

Снижено давление с 1 по 8, 14, 15 микрорайоны. Ориентировочное время завершения ремонтных работ и восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно, - сообщили в предприятии.

Напомним, ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили контактные номера, по которым жители Актау могут круглосуточно обращаться по вопросам подачи воды и теплоснабжения.

3
27
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
В случае аварий , как правило, ни КЖСА и АУЭС не отвечают. Дозвониться можно когда нет аварий.
21.12.2025, 10:07
