Жители нескольких микрорайонов Актау остались без питьевой воды

В Актау из-за аварии на трубопроводе без питьевой воды остались жители нескольких микрорайонов, передает Lada.kz .

Фото из архива

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», питьевую воду частично отключили в нескольких микрорайонах города.

Под ограничение попали:

27 микрорайон, дома №№2, 44, 45, 57, 53, 54, 71, 72, 74, 75, 76;

16 микрорайон, жилой комплекс «Айсар», дом №18, ресторан «Бек», бизнес-центр, баня;

3Б микрорайон – энергетический колледж, тренинговый центр;

4 микрорайон, дома №№1, 2, 3, 20, 21, 67, школа №5, здание №67А.

Снижено давление с 1 по 8, 14, 15 микрорайоны. Ориентировочное время завершения ремонтных работ и восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно, - сообщили в предприятии.

Напомним, ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили контактные номера, по которым жители Актау могут круглосуточно обращаться по вопросам подачи воды и теплоснабжения.