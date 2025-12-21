Жители нескольких микрорайонов Актау остались без питьевой воды

В Актау из-за аварии на трубопроводе без питьевой воды остались жители нескольких микрорайонов, передает Lada.kz.
По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», питьевую воду частично отключили в нескольких микрорайонах города.
Под ограничение попали:
Снижено давление с 1 по 8, 14, 15 микрорайоны. Ориентировочное время завершения ремонтных работ и восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно, - сообщили в предприятии.
Напомним, ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили контактные номера, по которым жители Актау могут круглосуточно обращаться по вопросам подачи воды и теплоснабжения.
