Куда звонить жителям Актау по вопросам тепло- и водоснабжения

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) предоставили контактные номера, по которым жители Актау могут круглосуточно обращаться по вопросам подачи воды и теплоснабжения, передает Lada.kz.
В Актау по инициативе ГКП «КЖСА» организована круглосуточная работа оперативного штаба, который отвечает на обращения жителей по вопросам теплоснабжения и водоснабжения.
Группа мониторинга социальных сетей:
Сотрудники отдела жилищной инспекции Актау:
Сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау:
Оперативно-диспетчерская служба «КЖСА»:
Также для круглосуточного и оперативного реагирования на вопросы жителей по теплоснабжению, питьевой воде и технической воде запущена «горячая линия».
Call-центр:
Начальник оперативно-диспетчерской службы:
