Куда звонить жителям Актау по вопросам тепло- и водоснабжения

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) предоставили контактные номера, по которым жители Актау могут круглосуточно обращаться по вопросам подачи воды и теплоснабжения, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

В Актау по инициативе ГКП «КЖСА» организована круглосуточная работа оперативного штаба, который отвечает на обращения жителей по вопросам теплоснабжения и водоснабжения.

Группа мониторинга социальных сетей:

дневная смена: +7 (701) 497-72-24 (Нурлан Доскалиев);

ночная смена: +7 (775) 633-47-50 (Абылай Отесбай).

Сотрудники отдела жилищной инспекции Актау:

дневная смена: +7 (747) 402-04-53 (Нурдуман Кайратулы);

ночная смена: +7 (700) 121-20-35 (Ырысбек Шынтай).

Сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау:

ночная смена: +7 (700) 650-74-48 (Руслан Мурзекенов);

дневная смена: +7 (778) 137-00-08 ( Нурбол Адилов)

Оперативно-диспетчерская служба «КЖСА»:

+7 (7292) 60-53-16, 60-52-22,

WhatsApp: +7 (771) 308-51-92 (работает по графику дежурств).

Также для круглосуточного и оперативного реагирования на вопросы жителей по теплоснабжению, питьевой воде и технической воде запущена «горячая линия».

Call-центр:

диспетчер (WhatsApp): +7 (775) 318-92-41;

Абылай Отесбай: +7 (775) 633-47-50.

Начальник оперативно-диспетчерской службы: