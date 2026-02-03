18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
03.02.2026, 11:42

«Ветер подует – упадут?»: жители Актау обеспокоены качеством недавно установленных фонарей

Коммунальная жизнь 0 2 095 Наталья Вронская

Жители 4 микрорайона обратили внимание на тревожное состояние недавно установленных столбов освещения напротив дома №3, передает Lada.kz.

Фото: Актауский городской акимат
Фото: Актауский городской акимат

По словам горожан, конструкции выглядят неустойчивыми и заметно раскачиваются даже при небольшом ветре.

Смотришь – они шатаются. Если ветер сильнее подует, могут и упасть. Так установлены все столбы на этом участке, - делятся опасениями местные жители.

Горожане переживают, что в случае непогоды конструкции могут представлять опасность для пешеходов и автомобилей, особенно учитывая, что рядом расположены жилые дома и проходит оживлённая пешеходная зона.

В пресс-службе Актауского городского акимата пояснили, что работы на данном участке ещё не завершены.

Это проект, который ещё не полностью завершён. В дальнейшем у основания колонн будет дополнительно уложен бетон, - сообщили в акимате.

Напомним, ранее в администрации сообщали об установке современных систем освещения сразу в нескольких микрорайонах.

6
17
1
Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Едешь по автодороге, смотришь на эти столбы ---- как будто забор на зоне! Колючей проволоки не хватает между столбами!
04.02.2026, 04:01
maksimsh
maksimsh
Цвет неприятный,можно сделать как в 5-ом мкр? Желтый очень хорошо вечером освещает и глаза не режет
03.02.2026, 15:13
Космос
Космос
Всё правильно - тендер (договор), видимо, был, чтоб УСТАНОВИТЬ столбы. Чтоб столбы СТОЯЛИ договора не было? ;))))))
03.02.2026, 06:50
