«Ветер подует – упадут?»: жители Актау обеспокоены качеством недавно установленных фонарей

Жители 4 микрорайона обратили внимание на тревожное состояние недавно установленных столбов освещения напротив дома №3, передает Lada.kz .

Фото: Актауский городской акимат

По словам горожан, конструкции выглядят неустойчивыми и заметно раскачиваются даже при небольшом ветре.

Смотришь – они шатаются. Если ветер сильнее подует, могут и упасть. Так установлены все столбы на этом участке, - делятся опасениями местные жители.

Горожане переживают, что в случае непогоды конструкции могут представлять опасность для пешеходов и автомобилей, особенно учитывая, что рядом расположены жилые дома и проходит оживлённая пешеходная зона.

В пресс-службе Актауского городского акимата пояснили, что работы на данном участке ещё не завершены.

Это проект, который ещё не полностью завершён. В дальнейшем у основания колонн будет дополнительно уложен бетон, - сообщили в акимате.

Напомним, ранее в администрации сообщали об установке современных систем освещения сразу в нескольких микрорайонах.