Часть микрорайона в Актау останется без электроэнергии

Жителям одного из микрорайонов Актау на полдня отключат электроэнергию, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ сегодня, 4 февраля, в 26 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов без электроэнергии останутся жильцы домов №1, 11, 10, 6, 6А, 9, 8, 7, 2, 34, 12, 12А, 13, 18, 19, 43, 42, 45, 46.

В предприятии просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Подача электроэнергии будет возобновлена сразу по завершении работ.