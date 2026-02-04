Дороги как после бомбежки: жители 3 микрорайона жалуются на работу КЖСА

В редакцию Lada.kz обратились жильцы сразу нескольких домов 3 микрорайона. По словам людей, почти год они не могут добиться от ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) восстановления асфальтового покрытия в месте, где ранее сотрудниками предприятия проводились ремонтные работы. В течение 2025 года коммунальщики давали жильцам обещания, но так и не выполнили их.

Фото жителей Актау

По словам жильцов, все дороги вокруг дома выглядят как после бомбежки. Асфальтовое покрытие было снято при «раскопках» коммунальной службы ГКП «Каспий жылу, су арнасы» еще в начале 2025 года.

Люди рассказали, что на дворовой территории образовались ямы, лужи и грязь, которые доставляют неудобства пешеходам.

Каждый раз ямы становятся всё больше. После дождя или снега по этим дорогам просто невозможно пройти – вся улица в грязи. КЖСА лишь обещает что-то сделать, но на деле ничего не предпринимает. Мы устали жить в таких условиях. Почему они не выполняют свои обязательства? Ещё в прошлом году все ямы должны были заделать, а в итоге мы, простые жители с колясками и детьми, вынуждены мучиться и ходить по лужам и грязи, - жалуются жильцы.

Горожане отмечают, что неоднократно обращались в коммунальную службу с просьбой заделать ямы, оставшиеся после работ.

Мы уже устали к ним обращаться, в ответ слышим только пустые обещания. Создается ощущение, что они издеваются над нами. В течение года они несколько раз копали эту дорогу, и каждый раз после себя оставляли всё больше ям и грязи. Неужели нельзя один раз сделать качественный ремонт труб и уложить асфальт как положено? Почему они после себя оставляют только разруху?, - возмущаются жители.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в КЖСА. В пресс-службе не смогли назвать конкретных сроков, когда будет уложен асфальт.

Прилагаем ответ предприятия без изменений:

В соответствии с установленным порядком предприятием проведено дефектование участков после выполнения ремонтных работ и определён объём работ, необходимых для восстановления асфальтового покрытия. В настоящее время осуществляется подготовка конкурсных процедур, по результатам которых после определения победителя восстановительные работы будут выполнены в установленном порядке.

К слову, на разбитые дороги жалуются жильцы домов №20Б, 21, 22 и 24. Вокруг этих объектов при проведении коммунальных работ также был снят асфальт, и людям приходится ждать его восстановления уже несколько месяцев.

Дороги вокруг домов разрушили ещё в сентябре 2025 года. Обещали сразу восстановить, но мы так и не дождались этого. Мы обращались в областной акимат, нам письменно ответили через E-өтініш, что ремонтные работы ведутся и до конца декабря дороги будут восстановлены. Сейчас уже февраль, мы поняли, что никто ничего не восстановит. Дорога разрушена, а компания, которая её повредила, обратно ничего не исправила. На письменные обращения отвечают лишь отписками, а реальных действий не предпринимают, говорят жители.

Напомним, в 2025 году в КЖСА заявляли, что у них нет договора с подрядной организацией на укладку асфальта.