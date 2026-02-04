18+
04.02.2026, 12:53

Дороги как после бомбежки: жители 3 микрорайона жалуются на работу КЖСА

Коммунальная жизнь 0 858 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жильцы сразу нескольких домов 3 микрорайона. По словам людей, почти год они не могут добиться от ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) восстановления асфальтового покрытия в месте, где ранее сотрудниками предприятия проводились ремонтные работы. В течение 2025 года коммунальщики давали жильцам обещания, но так и не выполнили их.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

По словам жильцов, все дороги вокруг дома выглядят как после бомбежки. Асфальтовое покрытие было снято при «раскопках» коммунальной службы ГКП «Каспий жылу, су арнасы» еще в начале 2025 года.

Люди рассказали, что на дворовой территории образовались ямы, лужи и грязь, которые доставляют неудобства пешеходам.

Каждый раз ямы становятся всё больше. После дождя или снега по этим дорогам просто невозможно пройти – вся улица в грязи. КЖСА лишь обещает что-то сделать, но на деле ничего не предпринимает. Мы устали жить в таких условиях. Почему они не выполняют свои обязательства? Ещё в прошлом году все ямы должны были заделать, а в итоге мы, простые жители с колясками и детьми, вынуждены мучиться и ходить по лужам и грязи, - жалуются жильцы.

Горожане отмечают, что неоднократно обращались в коммунальную службу с просьбой заделать ямы, оставшиеся после работ.

Мы уже устали к ним обращаться, в ответ слышим только пустые обещания. Создается ощущение, что они издеваются над нами. В течение года они несколько раз копали эту дорогу, и каждый раз после себя оставляли всё больше ям и грязи. Неужели нельзя один раз сделать качественный ремонт труб и уложить асфальт как положено? Почему они после себя оставляют только разруху?, - возмущаются жители.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в КЖСА. В пресс-службе не смогли назвать конкретных сроков, когда будет уложен асфальт.

Прилагаем ответ предприятия без изменений:

В соответствии с установленным порядком предприятием проведено дефектование участков после выполнения ремонтных работ и определён объём работ, необходимых для восстановления асфальтового покрытия. В настоящее время осуществляется подготовка конкурсных процедур, по результатам которых после определения победителя восстановительные работы будут выполнены в установленном порядке.

К слову, на разбитые дороги жалуются жильцы домов №20Б, 21, 22 и 24. Вокруг этих объектов при проведении коммунальных работ также был снят асфальт, и людям приходится ждать его восстановления уже несколько месяцев.

Дороги вокруг домов разрушили ещё в сентябре 2025 года. Обещали сразу восстановить, но мы так и не дождались этого. Мы обращались в областной акимат, нам письменно ответили через E-өтініш, что ремонтные работы ведутся и до конца декабря дороги будут восстановлены. Сейчас уже февраль, мы поняли, что никто ничего не восстановит. Дорога разрушена, а компания, которая её повредила, обратно ничего не исправила. На письменные обращения отвечают лишь отписками, а реальных действий не предпринимают,  говорят жители.

Напомним, в 2025 году в КЖСА заявляли, что у них нет договора с подрядной организацией на укладку асфальта. 

0
16
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Почему они после себя оставляют только разруху?, - возмущаются жители."----Вот-вот! После вчерашней статьи с вопросами-ответами с акимом города где он говорит об ответственности чиновников и подрядчиков---- я уже упоминал об этом КЖСА которые после себя оставляют только разруху! Где наказания? пусть ответит!
04.02.2026, 11:05
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Как подсохнет, все забудут, а акимат будет рад.
04.02.2026, 09:02
