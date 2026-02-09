18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
09.02.2026, 15:52

Всё выше и выше: счета за свет и воду шокируют жителей Актау

Коммунальная жизнь 0 3 111 Сергей Кораблев

Местные жители заявляют о резком увеличении сумм в квитанциях за коммунальные услуги. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Жители массово жалуются на резкое увеличение сумм в квитанциях за коммунальные услуги. По словам горожан, в текущем месяце им выставили счета значительно выше привычных - от 15–30 тысяч тенге до 50, 70 и даже 130 тысяч тенге.

Пользователи в комментариях отмечают, что им не разъясняют, за счёт чего формируются такие суммы. Люди не понимают, производится ли начисление по показаниям приборов учёта, по площади жилья или по количеству проживающих. При этом многие указывают, что показания по воде и отоплению фактически не снимаются, однако начисления продолжают поступать.

Отдельной проблемой жители называют отсутствие прозрачности расчётов и невозможность добиться перерасчёта. По их словам, перерасчёт обещают, но фактически его не производят.

Также горожане жалуются, что квитанции не приходят месяцами либо выставляются задним числом сразу за несколько периодов, из-за чего формируются крупные суммы к оплате.

По словам жителей, на обращения им отвечают формально и предлагают просто оплатить выставленные счета.

Кроме того, часть пользователей высказывает подозрения в возможных злоупотреблениях со стороны коммунальных служб, подчёркивая, что подобные ситуации повторяются из года в год.

Отдельные вопросы у жителей вызывает строка в квитанциях «Тепло в г/в» («тепло в горячей воде»). По словам горожан, вода в системе отопления и вода, поступающая в квартиры по горячему крану, - это одна и та же вода. В связи с этим они не понимают, почему оплачивать приходится отдельно горячую воду и отдельно - тепло в этой же воде.

Активист и общественник Актау Лариса Перминова разъяснила ситуацию с ростом сумм в квитанциях и внесла ясность в вопрос изменения тарифов.

По её словам, до 31 марта в регионе действует мораторий на повышение тарифов, поэтому пересмотр действующих тарифов до апреля не планируется.

Что касается изменения ставки НДС, ранее она составляла 12%, с 1 января была увеличена до 16%. Соответственно, рост тарифов произошёл именно за счёт увеличения налога на добавленную стоимость на 4%.

В качестве примера Лариса Перминова привела расчёт стоимости электроэнергии для населения:

  • Ранее: 20,67 тенге × 12% = 23,15 тенге за 1 кВт⋅ч;

  • С 1 января: 20,67 тенге × 16% = 23,98 тенге за 1 кВт⋅ч.

Таким образом, повышение составило около 0,83 тенге за каждый киловатт-час.

Повышение действительно есть, однако оно незначительное и не такое ощутимое, как может показаться на первый взгляд. Разница становится заметной только при больших объёмах потребления,  примерно на 83 тенге больше за 100 киловатт-часов и около 830 тенге за 1000 киловатт-часов, - пояснила Лариса Перминова.

Отдельно она разъяснила ситуацию со строкой в квитанциях «Тепло в горячей воде».

По словам общественницы, ранее данная услуга указывалась в квитанциях как «энтальпия», а в последние два года отображается как «тепло в горячей воде». При этом, по её мнению, более корректной формулировкой было бы «холодная вода плюс подогрев».

Многие ошибочно считают, что оплачивают горячую воду по тарифу 317,96 тенге за кубометр с учётом НДС. Однако фактическая стоимость одного кубометра горячей воды складывается из двух отдельных начислений - «горячая вода» и «тепло в горячей воде». Если сложить оба тарифа и разделить на объём потреблённой воды, реальная цена одного кубометра горячей воды составляет ориентировочно от 550 до 700 тенге, - пояснила Лариса Перминова.

В адрес ТОО «МАЭК» был направлен официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию. В компании сообщили, что комментарий будет предоставлен позднее.

Напомним, больше миллиарда тенге задолжали жители Актау ТОО «МАЭК».

