Причины скопления воды у трубопровода в Актау разъяснили в МАЭК

После жалобы на состояние трубопровода и скопление воды в пригороде Актау комментарий предоставили в ТОО «МАЭК», сообщает Lada.kz .

Фото жителей жилого массива Оймаша-2

В ТОО «МАЭК» заявили, что специалисты предприятия совместно с представителями ГКП «Актау Тұрғын Үй» выезжали на место.

По их информации, были взяты пробы воды, скопившейся в районе трубопровода.

По результатам лабораторного анализа установлено, что солесодержание воды значительно превышает показатели как питьевой, так и технической воды.

Это свидетельствует о том, что данная вода является грунтовой, - пояснили в ТОО «МАЭК».

На предприятии также отметили, что небольшие протечки из трубопровода технической воды не могут привести к столь большому скоплению воды, которое сейчас наблюдается на месте.

Кроме того, в компании пояснили, что полная замена трубопроводов требует значительного времени, поскольку такие работы связаны с возможным отключением подачи воды на город. Поэтому модернизация системы проводится поэтапно.

При этом, как заверили в ТОО «МАЭК», возникающие порывы на данном трубопроводе устраняются оперативно по мере их выявления.

Напомним, ранее жители пожаловались на состояние трубопровода, скопление воды и слив нечистот.