Причины скопления воды у трубопровода в Актау разъяснили в МАЭК

После жалобы на состояние трубопровода и скопление воды в пригороде Актау комментарий предоставили в ТОО «МАЭК», сообщает Lada.kz.
В ТОО «МАЭК» заявили, что специалисты предприятия совместно с представителями ГКП «Актау Тұрғын Үй» выезжали на место.
По их информации, были взяты пробы воды, скопившейся в районе трубопровода.
По результатам лабораторного анализа установлено, что солесодержание воды значительно превышает показатели как питьевой, так и технической воды.
Это свидетельствует о том, что данная вода является грунтовой, - пояснили в ТОО «МАЭК».
На предприятии также отметили, что небольшие протечки из трубопровода технической воды не могут привести к столь большому скоплению воды, которое сейчас наблюдается на месте.
Кроме того, в компании пояснили, что полная замена трубопроводов требует значительного времени, поскольку такие работы связаны с возможным отключением подачи воды на город. Поэтому модернизация системы проводится поэтапно.
При этом, как заверили в ТОО «МАЭК», возникающие порывы на данном трубопроводе устраняются оперативно по мере их выявления.
Напомним, ранее жители пожаловались на состояние трубопровода, скопление воды и слив нечистот.
Комментарии0 комментарий(ев)