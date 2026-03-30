Акимат Актау на содержание кладбищ выделил 15 млн тенге

На содержание трёх кладбищ в этом году из городского бюджета выделили 15 445 258 тенге без учёта НДС. Об этом стало известно из информации, размещённой на портале госзакупок, передаёт Lada.kz .

Начало приёма заявок на участие в тендере Актауский городской отдел ЖКХ назначил на 1 апреля, а завершить планируется 8 апреля.

Речь идёт о содержании мусульманского кладбища Кошкар-ата, старого и нового городских кладбищ, захоронении невостребованных трупов и медицинских биоматериалов. Подрядчик обязан проводить регистрацию захоронений в особой книге с заполнением всех сведений об умершем и указанием места захоронения.

«Охрана помещений по круглосуточному сменному графику. Ежедневное обеспечение порядка и чистоты на территории кладбища: уборка дорог, пешеходных дорожек, проходов между могилами и за ограждением кладбища в пределах 10 м, согласно санитарным правилам. Регулярный вывоз и захоронение мусора. Содержание в исправном состоянии электрических и водопроводных сетей. Оплата расходов по водоснабжению и электроэнергии. Полив зелёных насаждений с апреля по октябрь. Заполнение ёмкостей водой на старом христианском кладбище. Завоз питьевой воды для заполнения ёмкостей на мусульманском кладбище. Своевременная подача заявок на отстрел бродячих животных (собак) на территории кладбищ», — перечисляет виды работ заказчик.

В прошлом году на содержание кладбищ было выделено 16 млн тенге.