30.03.2026, 18:44

Акимат Актау на содержание кладбищ выделил 15 млн тенге

Коммунальная жизнь 0 800 Ольга Максимова

На содержание трёх кладбищ в этом году из городского бюджета выделили 15 445 258 тенге без учёта НДС. Об этом стало известно из информации, размещённой на портале госзакупок, передаёт Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz

Начало приёма заявок на участие в тендере Актауский городской отдел ЖКХ назначил на 1 апреля, а завершить планируется 8 апреля.

Речь идёт о содержании мусульманского кладбища Кошкар-ата, старого и нового городских кладбищ, захоронении невостребованных трупов и медицинских биоматериалов. Подрядчик обязан проводить регистрацию захоронений в особой книге с заполнением всех сведений об умершем и указанием места захоронения.

«Охрана помещений по круглосуточному сменному графику. Ежедневное обеспечение порядка и чистоты на территории кладбища: уборка дорог, пешеходных дорожек, проходов между могилами и за ограждением кладбища в пределах 10 м, согласно санитарным правилам. Регулярный вывоз и захоронение мусора. Содержание в исправном состоянии электрических и водопроводных сетей. Оплата расходов по водоснабжению и электроэнергии. Полив зелёных насаждений с апреля по октябрь. Заполнение ёмкостей водой на старом христианском кладбище. Завоз питьевой воды для заполнения ёмкостей на мусульманском кладбище. Своевременная подача заявок на отстрел бродячих животных (собак) на территории кладбищ», — перечисляет виды работ заказчик.

В прошлом году на содержание кладбищ было выделено 16 млн тенге.

