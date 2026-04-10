Мусор и зловоние: жители Актау жалуются на ужасное состояние остановок

Жители Актау сообщают о неудовлетворительном состоянии автобусных остановок. По их словам, из-за мусора и запаха мочи находиться на остановках в ожидании автобуса становится практически невозможно. В городском акимате пояснили, кто отвечает за содержание автобусных остановок, передаёт Lada.kz .

Жители Актау не раз обращались в редакцию с жалобами на плохое состояние автобусных остановок. Аналогичные сообщения появляются и в Telegram-чате акимата Мангистауской области.

Так, 9 апреля житель 27 микрорайона сообщил об антисанитарном состоянии автобусной остановки напротив торгового дома «Достык».

Я не раз обращалась с этой проблемой. Остановка в ужасном состоянии — антисанитария, невыносимый запах мочи, не говоря уже о грязи и мусоре. Уже год она находится в таком состоянии. Ни разу не проводилась влажная уборка, хотя мы ежедневно ждём здесь свой маршрут. Поскольку я являюсь жителем своего родного города, считаю, что мы не должны оставаться равнодушными. Вместе, маленькими шагами, публикуя фото и видео, мы можем сделать наш город чище. В прошлый раз благодаря вашей поддержке убрали осколки сломанной двери», - пожаловалась жительница в Telegram-чате акимата.

В редакцию поступили фотографии от жителей 7 микрорайона, на которых запечатлена остановка, заваленная мусором. После обращения журналиста в акимат мусор на остановке был оперативно убран.

На вопрос журналиста о том, кто отвечает за содержание автобусных остановок, в городском акимате пояснили следующее:

В соответствии с действующим законодательством, ответственность за содержание и санитарное состояние территории, прилегающей к остановочному пункту, несёт субъект предпринимательства, если данный объект находится в его владении или пользовании. На основании договора на земельный участок владелец обязан обеспечивать надлежащее содержание закреплённой за ним территории, включая поддержание чистоты, своевременную уборку мусора, а также выполнение работ по благоустройству. Таким образом, владелец земельного участка несёт ответственность за санитарное состояние и благоустройство указанной территории.

Напомним, в 2025 году сообщали, что в Актау ведется установка 100 современных остановочных комплексов.