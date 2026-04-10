Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
10.04.2026, 10:44

Мусор и зловоние: жители Актау жалуются на ужасное состояние остановок

Коммунальная жизнь 0 866 Лиана Рязанцева

Жители Актау сообщают о неудовлетворительном состоянии автобусных остановок. По их словам, из-за мусора и запаха мочи находиться на остановках в ожидании автобуса становится практически невозможно. В городском акимате пояснили, кто отвечает за содержание автобусных остановок, передаёт Lada.kz.

Фото жителей 7 микрорайона
Фото жителей 7 микрорайона

Жители Актау не раз обращались в редакцию с жалобами на плохое состояние автобусных остановок. Аналогичные сообщения появляются и в Telegram-чате акимата Мангистауской области.

Так, 9 апреля житель 27 микрорайона сообщил об антисанитарном состоянии автобусной остановки напротив торгового дома «Достык».

Я не раз обращалась с этой проблемой. Остановка в ужасном состоянии — антисанитария, невыносимый запах мочи, не говоря уже о грязи и мусоре. Уже год она находится в таком состоянии. Ни разу не проводилась влажная уборка, хотя мы ежедневно ждём здесь свой маршрут. Поскольку я являюсь жителем своего родного города, считаю, что мы не должны оставаться равнодушными. Вместе, маленькими шагами, публикуя фото и видео, мы можем сделать наш город чище. В прошлый раз благодаря вашей поддержке убрали осколки сломанной двери», - пожаловалась жительница в Telegram-чате акимата.

В редакцию  поступили фотографии от жителей 7 микрорайона, на которых запечатлена остановка, заваленная мусором. После обращения журналиста в акимат мусор на остановке был оперативно убран.

На вопрос журналиста о том, кто отвечает за содержание автобусных остановок, в городском акимате пояснили следующее:

В соответствии с действующим законодательством, ответственность за содержание и санитарное состояние территории, прилегающей к остановочному пункту, несёт субъект предпринимательства, если данный объект находится в его владении или пользовании. На основании договора на земельный участок владелец обязан обеспечивать надлежащее содержание закреплённой за ним территории, включая поддержание чистоты, своевременную уборку мусора, а также выполнение работ по благоустройству. Таким образом, владелец земельного участка несёт ответственность за санитарное состояние и благоустройство указанной территории.

Напомним, в 2025 году сообщали, что в Актау ведется установка 100 современных остановочных комплексов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Я подтверждаю, что остановка напротив т/ц "Достык" стала грязной сразу же после ее установки. Я ежедневно еду с работы с этой остановки. Дело в том, что зачем-то положили плитку молочного цвета, она очень маркая и скользкая при дожде или мокром снеге. Сразу же прошлым летом, вся грязь стала видна на ней. Из урны никто не убирает мусор, небольшая капля из выброшенной баклажки с водой и тут же сверху пыль и песок образуют ужасного вида черные пятна. Под урной нарастает грязь в один момент. Надо же было додуматься для общественного места ее положить. Лучше бы просто тротуарную плитку и то выглядело бы опрятнее. Другое дело, что на этой остановке вообще не убирают, от слова совсем. Честно меня подташнивает там сидеть. Если на территории остановок открыты кафе и магазины, может с них требовать уборку? Как вы думаете люди?
10.04.2026, 09:46
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь