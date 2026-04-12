Масштабное обновление: в 15 микрорайоне Актау уложили 31 тысячу «квадратов» асфальта

В 15 микрорайоне продолжается масштабное благоустройство. Часть дворов уже преобразилась. На сегодняшний день здесь уложено 31 тысяча квадратных метров нового асфальта, передает Lada.kz .

Работы ведутся на придомовых территориях жилых домов №45, 46, 47 и 55. Во дворах уложено двухслойное асфальтовое покрытие, благодаря чему дороги стали более ровными и удобными как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Всего же проектом предусмотрено обновление 82 тысяч квадратных метров покрытия. Оставшийся объём планируется завершить поэтапно.

Помимо асфальтирования, в микрорайоне активно решают вопрос освещения. Уже установлено 190 опор из запланированных 296, что значительно повысило безопасность в тёмное время суток.

Кроме того, ведётся строительство детских игровых и спортивных площадок. Работы проводятся системно», - сообщил представитель подрядной организации Абай Жоланбаев.

Обновлённые дворы постепенно наполняются элементами благоустройства – здесь устанавливают скамейки и урны.

Работы по созданию комфортной городской среды в микрорайоне продолжаются.