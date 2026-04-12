18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.04.2026, 14:44

Масштабное обновление: в 15 микрорайоне Актау уложили 31 тысячу «квадратов» асфальта

Коммунальная жизнь 0 1 894 Наталья Вронская

В 15 микрорайоне продолжается масштабное благоустройство. Часть дворов уже преобразилась. На сегодняшний день здесь уложено 31 тысяча квадратных метров нового асфальта, передает Lada.kz.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

Работы ведутся на придомовых территориях жилых домов №45, 46, 47 и 55. Во дворах уложено двухслойное асфальтовое покрытие, благодаря чему дороги стали более ровными и удобными как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Всего же проектом предусмотрено обновление 82 тысяч квадратных метров покрытия. Оставшийся объём планируется завершить поэтапно.

Помимо асфальтирования, в микрорайоне активно решают вопрос освещения. Уже установлено 190 опор из запланированных 296, что значительно повысило безопасность в тёмное время суток.

Кроме того, ведётся строительство детских игровых и спортивных площадок. Работы проводятся системно», - сообщил представитель подрядной организации Абай Жоланбаев.

Обновлённые дворы постепенно наполняются элементами благоустройства – здесь устанавливают скамейки и урны.

Работы по созданию комфортной городской среды в микрорайоне продолжаются.

20
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Jack
Jack
Ждем теперь КЖСА с их ремонтом труб...
12.04.2026, 14:14
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь