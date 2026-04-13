Стала известна точная дата отключения отопления в Актау

В городской администрации сообщили, что с учётом благоприятных погодных условий и в соответствии с действующими нормативами принято решение завершить отопительный сезон с 15 апреля 2026 года.

Отключение теплоснабжения начнётся с нижних микрорайонов и далее будет поэтапно проводиться в остальных микрорайонах города. Работы будут выполняться в установленной очередности, - сообщили в акимате.

В акимате напомнили, что согласно пункту 40 Правил подготовки и проведения отопительного сезона, при сохранении в течение трёх суток средней суточной температуры воздуха на уровне +8°С и выше либо при прогнозе резкого потепления, местные исполнительные органы принимают решение о завершении отопительного сезона.

Напомним, отопительный сезон 2025-2026 в Актау начался 7 октября прошлого года.