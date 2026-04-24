18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.04.2026, 09:35

«Тут делов на полчаса»: в Атамекене больше месяца не могут восстановить дорогу у школы

Коммунальная жизнь 0 991 Наталья Вронская

Жители Мунайлинского района жалуются на затянувшийся ремонт дороги в селе Атамекен – участок у школы №12 перекопан уже больше месяца. Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в администрацию.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

По словам сельчан, из-за сложившейся ситуации автомобили вынуждены ездить по разбитым участкам, в том числе прямо перед школой, что вызывает особое беспокойство.

Уже больше месяца копают ради одной трубы. Перекрыли дорогу, раскопали и бросили. Тут и так дорога была в плохом состоянии, а теперь вообще невозможно проехать. Машины едут по объездной прямо возле школы. Пока это не появится в СМИ, никто, похоже, ничего делать не будет. Хотя, по сути, тут делов на полчаса, - возмущаются жители.

Судя по видео, оказавшемуся в распоряжении редакции, на месте отсутствует асфальтовое покрытие, а транспорт объезжает разрушенный участок по грунту, огибая ямы. После дождей ситуация резко ухудшается – дорога становится труднопроходимой.

Особую тревогу у жителей вызывает расположение проблемного участка – рядом находится школа, и поток машин в обход увеличивает риск для детей.

В Мунайлинском районном акимате пояснили, что проблема возникла из-за природных факторов.

В ходе обследования было выявлено поступление грунтовых вод из-под дорожного полотна. В результате участок протяженностью около 50 метров оказался полностью увлажнен, а основание дороги пришло в негодность. В целях безопасности он был временно закрыт, - сообщила пресс-служба Мунайлинского районного акимата.

По информации ведомства, для автомобилистов организован объездной путь, а ремонт проводится в рамках текущего восстановления дорожного покрытия.

Через портал госзакупок определена подрядная организация, ТОО «АзияТехҚұрылыс». Договор был заключен 30 марта 2026 года, после чего работы начались. В настоящее время восстановление продолжается, однако неблагоприятные погодные условия и осадки влияют на сроки, - уточнили в акимате.

Чиновники также принесли извинения за неудобства и заверили, что безопасность остается приоритетом.

Тем временем жители надеются, что работы будут завершены в ближайшее время – пока же им приходится ежедневно искать объездные пути и рисковать безопасностью детей по дороге в школу.

0
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь