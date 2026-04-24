«Тут делов на полчаса»: в Атамекене больше месяца не могут восстановить дорогу у школы

Жители Мунайлинского района жалуются на затянувшийся ремонт дороги в селе Атамекен – участок у школы №12 перекопан уже больше месяца. Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в администрацию.

По словам сельчан, из-за сложившейся ситуации автомобили вынуждены ездить по разбитым участкам, в том числе прямо перед школой, что вызывает особое беспокойство.

Уже больше месяца копают ради одной трубы. Перекрыли дорогу, раскопали и бросили. Тут и так дорога была в плохом состоянии, а теперь вообще невозможно проехать. Машины едут по объездной прямо возле школы. Пока это не появится в СМИ, никто, похоже, ничего делать не будет. Хотя, по сути, тут делов на полчаса, - возмущаются жители.

Судя по видео, оказавшемуся в распоряжении редакции, на месте отсутствует асфальтовое покрытие, а транспорт объезжает разрушенный участок по грунту, огибая ямы. После дождей ситуация резко ухудшается – дорога становится труднопроходимой.

Особую тревогу у жителей вызывает расположение проблемного участка – рядом находится школа, и поток машин в обход увеличивает риск для детей.

В Мунайлинском районном акимате пояснили, что проблема возникла из-за природных факторов.

В ходе обследования было выявлено поступление грунтовых вод из-под дорожного полотна. В результате участок протяженностью около 50 метров оказался полностью увлажнен, а основание дороги пришло в негодность. В целях безопасности он был временно закрыт, - сообщила пресс-служба Мунайлинского районного акимата.

По информации ведомства, для автомобилистов организован объездной путь, а ремонт проводится в рамках текущего восстановления дорожного покрытия.

Через портал госзакупок определена подрядная организация, ТОО «АзияТехҚұрылыс». Договор был заключен 30 марта 2026 года, после чего работы начались. В настоящее время восстановление продолжается, однако неблагоприятные погодные условия и осадки влияют на сроки, - уточнили в акимате.

Чиновники также принесли извинения за неудобства и заверили, что безопасность остается приоритетом.

Тем временем жители надеются, что работы будут завершены в ближайшее время – пока же им приходится ежедневно искать объездные пути и рисковать безопасностью детей по дороге в школу.