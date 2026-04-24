Центр обслуживания потребителей в Актау временно сменил адрес

В АО «МРЭК» сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ в Центре обслуживания потребителей (ЦОП), расположенном на первом этаже ЖК «President» (14 микрорайон, дом №84), 27 апреля временно изменится размещение подразделений центра.

Центр обслуживания потребителей (ЦОП) и канцелярия временно будут осуществлять прием в том же здании ЖК «President», но на 2 этаже, в кабинете №203. Касса для приема платежей на период проведения работ будет перенесена в 10 микрорайон, дом №1 (район Ботанического сада), где также расположен Центр обслуживания потребителей и кассы других коммунальных служб города, - сообщили в компании.

Режим работы остается без изменений: с 08:30 до 17:30 часов, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30 часов.

Просим учитывать данные изменения при планировании визита. Все меры носят временный характер. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, - отметили в пресс-службе компании.

