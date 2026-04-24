24.04.2026, 10:42

Центр обслуживания потребителей в Актау временно сменил адрес

Коммунальная жизнь Лиана Рязанцева

Жителей Актау и районов Мангистауской области предупредили о временном смене адреса Центра обслуживания потребителей, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы АО «МРЭК»
Фото пресс-службы АО «МРЭК»

В АО «МРЭК» сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ в Центре обслуживания потребителей (ЦОП), расположенном на первом этаже ЖК «President» (14 микрорайон, дом №84), 27 апреля временно изменится размещение подразделений центра.

Центр обслуживания потребителей (ЦОП) и канцелярия временно будут осуществлять прием в том же здании ЖК «President», но на 2 этаже, в кабинете №203. Касса для приема платежей на период проведения работ будет перенесена в 10 микрорайон, дом №1 (район Ботанического сада), где также расположен Центр обслуживания потребителей и кассы других коммунальных служб города, - сообщили в компании.

Режим работы остается без изменений: с 08:30 до 17:30 часов, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30 часов.

Просим учитывать данные изменения при планировании визита. Все меры носят временный характер. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее специалисты давали разъяснения жителям Актау о том, куда обращаться в случае получения завышенных счетов за электроэнергию.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Мобильная связь, интернет и ТВ в Казахстане: новые условия с 1 апреля 2026 годаНовости Казахстана
30.03.2026, 14:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь