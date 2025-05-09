Певцы из Актау выиграли республиканский этап международного конкурса Karaoke World Championships 2025

Певцы Мануэль и Шынар Болат одержали победу на республиканском отборе международного конкурса Karaoke World Championships 2025, который проходил в Алматы Теперь артистов ожидает участие в международном финале, который состоится в ноябре в Таиланде, передает Lada.kz .

Фото предоставлено Мануэлем

Сегодня, 9 мая, в Алматы завершился республиканский отбор на международный конкурс Karaoke World Championships 2025. В конкурсе приняли участие около 40 вокалистов со всего Казахстана.

Из Актау на конкурс отправились вокалисты: Мануэль - певец, работающий в академическом и оперно-кроссоверном жанрах, солист Музыкально-эстетического центра «Mezzo Forte», а также Шынар Болат - исполнительница в эстрадно-классическом и оперном стилях, также представляющая центр «Mezzo Forte». Оба артиста ранее, в апреле текущего года, стали победителями областного этапа конкурса, обеспечив себе участие в республиканском отборе.

В 2025 году мы с Шынар решили попробовать свои силы и принять участие в конкурсе в Актау. Чтобы попасть на республиканский уровень, нужно было пройти областной отбор. Организатор проекта в РК Руслан Косанов на протяжении пяти месяцев ездил по разным городам Казахстана и проводил региональные этапы, награждая лучших. Это были своего рода областные игры. Мы прошли свой отбор 13 апреля в Актау. Тогда никому ничего не говорили, решили, что поделимся новостью только в случае успеха на республиканском уровне. И вот 7 мая мы прилетели в Алматы, чтобы пройти следующий этап - республиканский отбор. Участвовали вокалисты со всего Казахстана. Мы прошли первый тур, увидели наших конкурентов - и это действительно масштабный и вдохновляющий проект. Впечатлило, насколько много талантливых артистов по всей стране, - рассказывает Мануэль.

По словам артистов, их оценивали преподаватели консерватории имени Чайковского, экс-солистка группы «КешYou» Анель Аринова, а также педагоги по вокалу и продюсеры. В состав жюри также входил сам Руслан Косанов, организатор проекта в Казахстане.

Мы победили как творческий дуэт на республиканском конкурсе. И теперь в ноябре этого года мы летим в Таиланд, в Бангкок, на международный этап конкурса. Это невероятные эмоции! Мы получили массу впечатлений и опыта. Столько положительных комментариев услышали от настоящих профессионалов, коллег и других конкурсантов, тех, кто занимается вокалом на профессиональном уровне. Мы почувствовали огромную поддержку и услышали много добрых слов, - сказал певец.

Мануэль также отметил, что известный педагог по вокалу в Казахстане Лейла Болатбек, работающая со звёздами и артистами, выделила его, подчеркнув отличную школу вокала и технику.

И вот благодаря оценкам, советам и наставничеству мы получили рекомендации о том, куда двигаться дальше, чем заниматься и на что делать упор. В 90% случаев в таких проектах побеждает талант человека и репертуар. Очень важно, какой материал мы исполняем.В первый день мы выбрали композицию «Vivo per lei» итальянского исполнителя Андреа Бочелли, исполненную в дуэте с Джорджией Тодрани. На второй день мы исполнили песню «Time to Say Goodbye» из репертуара Сары Брайтман и Андреа Бочелли. Это был оперно-кроссоверный жанр, и мы победили именно как исполнители в этом направлении, что особенно приятно, ведь такой жанр действительно редок, — отметил Мануэль.

Мануэль подчеркнул, что вместе с Шынар Болат они являются выпускниками Музыкально-эстетического центра «Mezzo Forte». Директор центра, педагог по вокалу Сара Габбасова, на протяжении нескольких месяцев готовила их к конкурсу, предоставляя профессиональные наставления и поддержку.

Я очень горжусь тем, что именно мы поедем представлять Актау на международном конкурсе. Мы будем бороться за право поднять флаг Казахстана среди участников из разных стран. Я знаю, что нас ждёт серьёзная конкуренция с вокалистами из Украины и Италии. Наша главная задача - достойно представить Казахстан, нашу культуру и музыку. Мы будем исполнять композиции в отечественном жанре и демонстрировать вокальную технику на зарубежных произведениях, — подчеркнул Мануэль.

Ранее выступления Мануэля на конкурсе исполнителей «Fantastic Talent» и многожанровом региональном конкурсе «Магия Искусства» не оставили жюри равнодушными. Певцу из Актау присудили два гран-при, что стало весомым достижением для молодого артиста.