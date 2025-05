Певцы из Актау выиграли республиканский этап международного конкурса Karaoke World Championships 2025

Сегодня, 9 мая, в Алматы завершился республиканский отбор на международный конкурс Karaoke World Championships 2025. В конкурсе приняли участие около 40 вокалистов со всего Казахстана.

Из Актау на конкурс отправились вокалисты: Мануэль - певец, работающий в академическом и оперно-кроссоверном жанрах, солист Музыкально-эстетического центра «Mezzo Forte», а также Шынар Болат - исполнительница в эстрадно-классическом и оперном стилях, также представляющая центр «Mezzo Forte». Оба артиста ранее, в апреле текущего года, стали победителями областного этапа конкурса, обеспечив себе участие в республиканском отборе.

По словам артистов, их оценивали преподаватели консерватории имени Чайковского, экс-солистка группы «КешYou» Анель Аринова, а также педагоги по вокалу и продюсеры. В состав жюри также входил сам Руслан Косанов, организатор проекта в Казахстане.

Мануэль также отметил, что известный педагог по вокалу в Казахстане Лейла Болатбек, работающая со звёздами и артистами, выделила его, подчеркнув отличную школу вокала и технику.

И вот благодаря оценкам, советам и наставничеству мы получили рекомендации о том, куда двигаться дальше, чем заниматься и на что делать упор. В 90% случаев в таких проектах побеждает талант человека и репертуар. Очень важно, какой материал мы исполняем.В первый день мы выбрали композицию «Vivo per lei» итальянского исполнителя Андреа Бочелли, исполненную в дуэте с Джорджией Тодрани. На второй день мы исполнили песню «Time to Say Goodbye» из репертуара Сары Брайтман и Андреа Бочелли. Это был оперно-кроссоверный жанр, и мы победили именно как исполнители в этом направлении, что особенно приятно, ведь такой жанр действительно редок, — отметил Мануэль.