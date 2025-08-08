В Актау пройдет ярмарка «ART ЯРД»

Қазақ тіліне аудару

Жителей Актау приглашают на ярмарку «ART ЯРД», которая будет проходить в рамках экофестиваля «Eco Future Mangystau», передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

На набережной Актау 9 августа пройдет ярмарка «ART ЯРД». Жителей и гостей области приглашают принять активное участие в мероприятии.

По словам организаторов, присутствующие смогут насладиться атмосферой единения с природой и окунуться в мир творчества.

На ярмарке будут представлены изделия ручной работы, оригинальные украшения, сувениры и аксессуары от местных мастеров. Гостей ждут различные развлечения: увлекательные игры, квесты, мастер-классы и семейные активности. Также в рамках мероприятия пройдет зелёный челлендж – приходите в одежде зелёного цвета и получите специальный подарок! Проведите вечер весело, интересно и с пользой для планеты!, - отмечают организаторы.

Выставка пройдет на набережной в 9А микрорайоне, возле инсталляции «I Love Aktau» с 18:00 до 21:00 часов. Вход свободный.