В Актау пройдет международный фестиваль детского творчества

Қазақ тіліне аудару

В рамках проекта «Актау — культурная столица тюркского мира» состоится международный фестиваль детского творчества «Өнерлі өрен», передает Lada.kz со ссылкой на управление культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

Фото из архива

В мероприятии примут участие юные таланты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Туркменистана, Тувы и Башкортостана.

На международном фестивале молодые исполнители выступят в четырёх конкурсных номинациях:

игра на народных инструментах;

народный вокал;

эстрадный вокал;

хореография.

Фестиваль будет проходить с 14 по 18 августа в КДК им. Абая.

Напомним, 16 августа пройдет фестиваль шубата «AҚ МАЯ FEST».