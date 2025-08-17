В Мангистау состоялся фестиваль шубата «Ақ Мая Fest»

Қазақ тіліне аудару

В Долине замков у подножия Айракты завершился фестиваль шубата «Ақ Мая Fest». Праздник собрал около 15 тысяч человек, в том числе туристов из России, Франции, Кыргызстана, Англии и ряда городов Европы. передает Lada.kz .

Фото: акимат МО

Фестиваль посвящён национальному напитку казахов — шубату, передаёт пресс-служба акимата Мангистауской области. Гости смогли продегустировать различные виды шубата в специально подготовленных зонах «Ақ мая Lounge» и «Shubat Bar». Помимо классического варианта предлагались новые виды напитка — с добавлением ягод, мяты и даже со льдом. Кроме того, на основе шубата были приготовлены оригинальные коктейли, такие, как «Shubat Mojito», «Desert Breeze», «White Steppe», которые вызвали большой интерес у гостей фестиваля.

В зоне «Ақ мая Lab» гости смогли увидеть своими глазами процесс приготовления шубата и принять участие в мини-мастер-классе. Посетителям подробно рассказали, как готовится напиток, какие инструменты используются и какую пользу он приносит организму человека.

В зоне «Steppe Games» прошли увлекательные соревнования по асык ату, садақ ату и поднятию гири. А в секциях «Art-Yurta» и «Shubat Talks» внутри юрты состоялись лекции, стендапы и полезные мастер-классы. Здесь говорили о культуре, традициях, здоровье и правильном питании. На масштабное мероприятие были приглашены местные фермеры, производящие шубат, которые поделились своим опытом его приготовления.

В вечерней программе выступили звёзды казахской эстрады Ерке Есмахан, Raim, Luina, Amre и Yenlik. Шоу объединило разные жанры: на сцене выступили симфонический оркестр, диджеи и рэп-исполнители.

Кульминацией вечера стало зрелищное дрон-шоу, осветившее небо над Мангистаусом. Более 300 дронов одновременно поднялись ввысь, выстраивая в небе флаг Казахстана, пейзажи Мангистау, логотип «Актау — культурная столица тюркского мира» и национальные орнаменты.

По завершении мероприятия около ста волонтёров и жителей очистили площадку от мусора, показав тем самым уважение к окружающей среде.

Напомним, ранее эколог и общественность выказали опасение, что проведения такого масштабного мероприятия на природе нанесет ущерб флоре и фауне.