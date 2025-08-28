Юная вокалистка из Мангистау удостоена специальной премии «Dimash dears»

Қазақ тіліне аудару

Фото предоставлено Ольгой Хныкиной

Открытый детский вокальный фестиваль-конкурс «Baqytty Bala-2025» состоял из двух этапов.

На первом этапе, который прошёл в дистанционном формате, организаторы внимательно прослушали присланные аудио- и видеоматериалы, отобрав 19 лучших исполнителей.

Второй этап проходил с 18 по 24 августа в Актобе на сцене концертного зала «Өнер орталығы». Здесь юные участники исполнили по две композиции: песню на родном языке и мировой хит либо авторское произведение.

В этом году на конкурс подали заявки 220 юных вокалистов из Чехии, Франции, Великобритании, Колумбии, Латвии, Беларуси, Молдовы, Татарстана, Кыргызстана, России, Узбекстана, а также из Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской областей и городов Актау, Астана, Павлодар, Уральск, Петропавловск, Алматы, Атырау, Кызылорда, Талдыкорган, Караганда, Кокшетау, Семей, Тараз.

По результатам отборочного тура в финал прошли 19 лучших и сильных исполнителей.

«Baqytty Bala» – это уникальный детский проект, который уже стал брендом Актюбинской области. Для нас большая честь, что наш регион на конкурсе представляли Айару Кимаганбет и Амина Асгатова. По результатам оценивания жюри Айару удостоена специальной премии «Dimash dears» и сертификата на 100 000 тенге. Айару занимается в нашей студии с сентября 2016 года. За это время она получила всестороннее творческое развитие. С ней работают педагоги по вокалу, сценическому мастерству и хореографии (педагоги Черкашина О. Н., Литау В. А., Ким А.В). Айару – девочка яркая, талантливая, очень способная и активная. У неё уже есть собственный репертуар, и она исполняет песни на казахском, русском, английском и других языках, - рассказала Ольга Хныкина, руководитель студии детского творчества «Радуга».

Ольга Хныкина отметила, что Айару Кимаганбет является постоянным участником городских и областных концертов, праздничных мероприятий, многократной победительницей городских, областных, республиканских и международных конкурсов и фестивалей, выступая как сольно, так и в качестве солистки вокальной группы «Әуен».

На конкурсе Айару исполняла две песни – «Үміт өмір» (на родном языке) и «Lady Marmalade» (мировой хит). Жюри отметили хорошую подготовку конкурсантки, ее харизматичность, грамотное исполнение музыкального материала, сценическое мастерство и природное обаяние.

Напомним, ранее воспитанники студии детского творчества «Радуга» заняли сразу несколько призовых мест на международном конкурсе «Harmony of Art’s», который прошёл в Баку.