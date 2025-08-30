В честь Дня Конституции состоится концерт в Актау

Жителей Актау приглашают на праздничный концерт «АЙБАРЛЫ АТА ЗАҢЫМ!», посвящённый Дню Конституции Казахстана, передает Lada.kz.
На сцене амфитеатра сегодня, 30 августа, состоится праздничный концерт «АЙБАРЛЫ АТА ЗАҢЫМ!», посвящённый Дню Конституции Казахстана.
В концерте примут участие артисты культурно-досугового комплекса им. Абая.
В этот вечер будет подчеркнута значимость основного закона нашей страны, а также представлена яркая концертная программа с участием талантливых артистов, сообщили в акимате Актау.
Начало мероприятия: 19:00 часов.
Вход свободный.
