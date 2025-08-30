В честь Дня Конституции состоится концерт в Актау

Қазақ тіліне аудару

Фото из архива

На сцене амфитеатра сегодня, 30 августа, состоится праздничный концерт «АЙБАРЛЫ АТА ЗАҢЫМ!», посвящённый Дню Конституции Казахстана.

В концерте примут участие артисты культурно-досугового комплекса им. Абая.

В этот вечер будет подчеркнута значимость основного закона нашей страны, а также представлена яркая концертная программа с участием талантливых артистов, сообщили в акимате Актау.

Начало мероприятия: 19:00 часов.

Вход свободный.