В Актау пройдет международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ

В рамках проекта «Актау — культурная столица тюркского мира» в городе пройдет международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ. На сцене областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина свои постановки представят лучшие театры нескольких стран, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

По данным пресс-службы областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина, международный фестиваль пройдет с 21 по 26 сентября.

Лучшие театры тюркского мира встретятся в Актау. Театральные коллективы из разных стран ежедневно будут представлять два спектакля в рамках фестиваля, - отметили в пресс-службе театра.

В фестивале примут участие театральные группы из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Венгрии.

Под актауским небом сцена превратится в пространство, объединяющее сердца. Приглашаем окунуться в атмосферу театрального искусства и ощутить неповторимый дух тюркской культуры, - сообщили в пресс-службе.

Спектакли будут показаны в музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина. Программу спектаклей обещают предоставить позднее.