Жителей Актау приглашают на музыкальный вечер

Қазақ тіліне аудару

На набережной в воскресный вечер, 28 сентября, пройдет выступление творческого коллектива LIVE BAND HUSTLE, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/hustle_liveband/

Концерт под открытым небом в рамках экофестиваля Taza Eco Fest состоится сегодня, 28 сентября, в 20:00 часов в амфитеатре на набережной 15 микрорайона.

Жителей и гостей города приглашают насладиться живой музыкой перед грядущей рабочей неделей.

Напомним, камерный ансамбль Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева приглашает жителей и гостей города на «Вечер французской музыки», который пройдет 3 октября.