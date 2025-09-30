18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.09.2025, 15:33

Красная ковровая дорожка и встреча с режиссёрами: опубликована программа кинофестиваля в Актау

В управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области опубликовали программу кинофестиваля «Коркыт ата», передает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Международный кинофестиваль «Коркыт ата» стартует уже завтра, и завершится 5 октября. Организаторы представили его программу:

1 октября, 15:00 - на площади перед «Домом дружбы» в 34 микрорайоне состоится церемония прохода по красной дорожке с участием всех гостей и участников фестиваля.

В этот же день в 20:00 в «Доме дружбы» пройдет торжественное открытие международного кинофестиваля.

2 октября в 10:00 запланировано проведение киносаммита.

Со 2 по 4 октября состоится показ конкурсных и внеконкурсных фильмов.

3 октября в 10:00 в «Доме дружбы» запланировано проведение встречи с Алишером Утевым в формате вопрос-ответ.

4 октября в 11:00 в «Доме дружбы» состоится церемония подписания меморандума.

4 октября в 17:00 - церемония закрытия фестиваля и награждение победителей.

Организаторы подчеркнули, что все мероприятия открыты к посещению, жители могут принять в них участие бесплатно. 

