В Актау на международный кинофестиваль прибыл турецкий актёр Бурак Озчивит

В Актау прилетел популярный турецкий актёр Бурак Озчивит. Он стал хэдлайнером кинофестиваля тюркских народов «Қорқыт ата», который стартует сегодня, 1 октября, и продлится до 4 числа, передает Lada.kz.

фото с сайта aksam.com.tr

Жители и гости Актау смогут увидеть актера уже сегодня, 1 октября, на красной дорожке фестиваля. Как уточнила один из организаторов фестиваля Балжан Амиргазиева, торжественная церемония пройдёт на площади перед «Домом дружбы» в 34 микрорайоне. Сбор гостей назначен на 16:00, начало мероприятия — в 17:00.

Завтра, 2 октября, запланирована встреча с участием Бурака Озчивита, где будет возможность задать актёру вопросы. По словам организатора, для участия необходимо пройти аккредитацию, и только первые 200 человек смогут получить доступ к встрече и задать свои вопросы артисту.

Амиргазиева подчеркнула, что приезд Бурака Озчивита стал ярким событием фестиваля, который объединяет кинематографистов и зрителей из разных тюркских стран.

Бурак Озчивит — один из самых известных турецких актёров и моделей. Он приобрёл огромную популярность благодаря главным ролям в культовых сериалах:«Великолепный век», «Королёк – птичка певчая», «Кара Севда» и «Возрождение Осман», которые принесли ему мировую славу.