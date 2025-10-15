18+
15.10.2025, 15:41

«Мисс Актау-2025»: победительницей стала 18-летняя Инкар Ислам

Культура 0 3 186 Наталья Вронская

Выбрана «Мисс Актау-2025»  ею стала 18-летняя Инкар Ислам. Корреспондент Lada.kz побеседовал с титулованной красоткой.

Фото из личного архива Инкар Ислам
Фото из личного архива Инкар Ислам

По словам самой Инкар, участие в конкурсе «Мисс Актау-2025» стало для неё настоящим испытанием и незабываемым опытом.

У меня остались невероятно яркие впечатления! Это было событие, наполненное красотой, эмоциями и вдохновением. Атмосфера конкурса объединила талантливых и целеустремлённых девушек  каждая из них по-своему уникальна. Мне удалось поверить в себя и получить удовольствие от каждого момента. Этот конкурс стал для меня большим шагом вперёд  источником мотивации развиваться дальше, - поделилась «Мисс Актау-2025».

Девушка отметила, что к подготовке подошла с полной отдачей  отработала походку, речь, творческий номер и тщательно продумала образы для выходов.

Организаторы рассказали, что конкурс включал несколько этапов  приветствие, блок «вопрос – ответ», шоу талантов, дефиле и выход в вечерних платьях. Всего участие приняли 15 девушек.

Помимо победы Инкар Ислам, титулы распределились следующим образом:

  • I вице-мисс  Назерке Таскымбаева;
  • II вице-мисс  Аделя Мирманова;
  • III вице-мисс  Аружан Азимбай.

Организаторы отмечают, что конкурс «Мисс Актау» – это не просто соревнование среди красоток, а платформа для личностного роста и самовыражения:

«Наша цель – показать красоту, уверенность и активную жизненную позицию современных девушек Актау. Мы хотим, чтобы конкурс вдохновлял молодёжь на развитие, творчество и веру в себя».

Теперь Инкар Ислам будет представлять Актау на национальном конкурсе «Мисс Казахстан».

