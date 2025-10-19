Закрытие яхтенного сезона: мореходы-музыканты из Актау дали концерт

Қазақ тіліне аудару

В Актау закрыли яхтенный сезон не только морскими историями, но и музыкой. В яхт-клубе «Бриз» прошел уютный концерт, где за микрофон встали сами мореходы – члены клуба, которые по окончании сезона решили подарить гостям вечер песен, дружбы и хорошего настроения, сообщает Lada.kz .

Фото организаторов концерта

Инициатором музыкального вечера стали члены клуба Владимир Степанов и Александр Аверкиев. Вместе с ними на сцену вышли участники ансамбля – это Константин Чулаков, Сауле Джунбасова и Виктория Арбузова.

Почти два часа мореходы-музыканты радовали гостей любимыми песнями, создавая атмосферу моря, романтики и единства. В репертуаре прозвучали популярные композиции – «Конь» группы «Любэ», «Песенка о капитане» из фильма «Дети капитана Гранта», «Катюша», песни Владимира Высоцкого, народные и романтические произведения.

Мы исполняли то, что нравится публике. Хотелось подарить людям радость и немного тепла в осенний вечер, - поделился Владимир Степанов.

Концерт собрал несколько десятков зрителей – горожан и членов клуба. Многие подпевали, аплодировали и с ностальгией вспоминали морские приключения уходящего сезона.