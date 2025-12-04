Артисты Актюбинского театра приглашают на спектакли жителей Актау

Актюбинский областной театр драмы им. Т. Ахтанова с 4 по 6 декабря будет гастролировать в Актау. Жителей и гостей города приглашают посетить спектакли, передает Lada.kz.
На подмостках областного музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина пройдут гастроли Актюбинского областного театра драмы имени Тахауи Ахтанова со спектаклями:
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
По мотивам сказки Братьев Гримм
Возрастная категория 4+
Дата показа: 4,5,6 декабря, начало в 11:00 часов
Режиссер - Артем Москаленко
Художник - Айзат Айжарикова
Художником по костюмам - Виктория Пятова
Хореограф - Ляззат Мухамедалиной.
Аннотация: Сказка, ставшая настоящим символом добра и дружбы для многих поколений, рассказывает историю четырех животных - осла, пса, кота и петуха.
КЕН ЛЮДВИГ «ПРИМАДОННЫ»
Комедия в 2-х действиях
Дата показа: 4 декабря, начало в 19:00 часов
Возрастная категория 16+
Режиссура и сценография: Алексей Орлов
Ассистент режиссера: Валихан Кинжибаев («Ерең еңбегі үшін», «Отличник культуры РК»)
Художник по костюмам: Антонина Васильченко
Музыкальное оформление: Тимур Еримбетов
Хореограф: Виктория Федюнова
Аннотация: Два молодых безработных актера узнают, что миллионерша преклонных лет разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, чтобы отдать им свои миллионы, ради которых можно рискнуть и сыграть комедию с переодеваниями, полную веселых перипетий, музыки и сюрпризов.
Э-Э ШМИТТ «ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ»
Нереальная история или… (спектакль в двух действиях)
Дата показа: 5 декабря, начало в 19:00 часов
Возрастная категория 16+
Режиссер – Женисбек Калкабеков («Ерең еңбегі үшін»)
Художник постановщик – Марат Габдрахманов
Художник по костюмам – Айдана Жылкаманова
Звукорежиссер – Тимур Еримбетов (Отличник культуры РК)
Художник по свету-Иван Гильдебранд
Хореграф – Ляззат Мухамедалина
Режиссер-педагог Любовь Тормышева
Аннотация: Молодой француз Жюльен Порталь, прожигающий свою жизнь, в результате аварии впадает в кому. Пока врачи борются за его жизнь, он попадает в странное место под названием «Отель двух миров». На границе двух миров судьбу не решают ни деньги, ни слава. Здесь каждый - гость, и каждому решать, как провести время, пока не наступит его час. Именно это и заставляет героев любить, смеяться, делиться друг с другом радостями и печалями и верить в чудо.
АВКСЕНТИЙ ЦАГАРЕЛИ «ХАНУМА»
Музыкальная комедия (в 2-х действиях)
Возрастная категория 12 +
Дата показа: 6 декабря, начало в 19:00 часов
Режиссер-постановщик – Татьяна Лукомская (Россия)
Сценография и костюмы – Людмила Синицына, член СТД России
Ассистент художника постановщика по костюмам - Айдана Жылкаманова
Звукорежиссер – Тимур Еримбетов (Отличник культуры РК)
Хореграф – Ляззат Мухамедалина
Помощник режиссера – Татьяна Кинжибаева, Валихан Кинжибаев
Аннотация: Тбилиси конца XIX века. Родовитый князь, прокутивший всё своё состояние, спасаясь от кредиторов, срочно ищет богатую невесту. А зажиточный купец ради титула готов выдать свою молодую красавицу дочь за старого князя. Но сердце девушки отдано бедному учителю... И тут за дело берётся Ханума. Ловкая, бесстрашная, находчивая сваха все преграды обойдёт, всех вокруг пальца обведёт, но в результате все останутся довольны!
