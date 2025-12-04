18+
03.12.2025, 19:23

Артисты Актюбинского театра приглашают на спектакли жителей Актау

Культура

Актюбинский областной театр драмы им. Т. Ахтанова с 4 по 6 декабря будет гастролировать в Актау. Жителей и гостей города приглашают посетить спектакли, передает Lada.kz.

Театр им. Жантурина. Фото из архива
Театр им. Жантурина. Фото из архива

На подмостках областного музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина пройдут гастроли Актюбинского областного театра драмы имени Тахауи Ахтанова со спектаклями:

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 

По мотивам сказки Братьев Гримм

Возрастная категория 4+

Дата показа: 4,5,6 декабря, начало в 11:00 часов

Режиссер - Артем Москаленко

Художник - Айзат Айжарикова

Художником по костюмам - Виктория Пятова

Хореограф - Ляззат Мухамедалиной.

Аннотация: Сказка, ставшая  настоящим символом добра и дружбы для многих поколений, рассказывает историю четырех животных - осла, пса, кота и петуха. 

КЕН ЛЮДВИГ «ПРИМАДОННЫ» 

Комедия  в 2-х действиях

Дата показа: 4 декабря, начало в 19:00 часов

Возрастная категория 16+

Режиссура и сценография: Алексей Орлов

Ассистент режиссера: Валихан Кинжибаев («Ерең еңбегі үшін», «Отличник культуры РК»)

Художник по костюмам: Антонина Васильченко

Музыкальное оформление: Тимур Еримбетов

Хореограф: Виктория Федюнова

Аннотация: Два молодых безработных актера узнают, что миллионерша преклонных лет разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, чтобы отдать им свои миллионы, ради которых можно рискнуть и сыграть комедию с переодеваниями, полную веселых перипетий, музыки и сюрпризов.

Э-Э ШМИТТ «ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ»  

Нереальная история или… (спектакль в двух действиях)

Дата показа: 5 декабря, начало в 19:00 часов

Возрастная категория 16+     

Режиссер – Женисбек Калкабеков («Ерең еңбегі үшін»)

Художник постановщик – Марат Габдрахманов

Художник по костюмам – Айдана Жылкаманова

Звукорежиссер – Тимур Еримбетов (Отличник культуры РК)

Художник по свету-Иван Гильдебранд

Хореграф – Ляззат Мухамедалина

Режиссер-педагог Любовь Тормышева

Аннотация: Молодой француз Жюльен Порталь, прожигающий свою жизнь, в результате аварии впадает в кому. Пока врачи борются за его жизнь, он попадает в странное место под названием «Отель двух миров». На границе двух миров судьбу не решают ни деньги, ни слава. Здесь каждый - гость, и каждому решать, как провести время, пока не наступит его час. Именно это и заставляет героев любить, смеяться, делиться друг с другом радостями и печалями и верить в чудо. 

АВКСЕНТИЙ ЦАГАРЕЛИ «ХАНУМА»

Музыкальная комедия (в 2-х действиях)

Возрастная категория 12 +

Дата показа: 6 декабря, начало в 19:00 часов

Режиссер-постановщик – Татьяна Лукомская (Россия)

Сценография и костюмы – Людмила Синицына, член СТД  России

Ассистент художника постановщика по костюмам - Айдана Жылкаманова

Звукорежиссер – Тимур Еримбетов (Отличник культуры РК)

Хореграф – Ляззат Мухамедалина

Помощник режиссера – Татьяна Кинжибаева, Валихан Кинжибаев

Аннотация: Тбилиси конца XIX века. Родовитый князь, прокутивший всё своё состояние, спасаясь от кредиторов, срочно ищет богатую невесту. А зажиточный купец ради титула готов выдать свою молодую красавицу дочь за старого князя. Но сердце девушки отдано бедному учителю... И тут за дело берётся Ханума. Ловкая, бесстрашная, находчивая сваха все преграды обойдёт, всех вокруг пальца обведёт, но в результате все останутся довольны!

 

Комментарии

