В Актау сегодня зажгут огни на главной новогодней ёлке

Сегодня, 22 декабря, в Актау состоится торжественная церемония зажжения огней на главной ёлке города, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата областного центра.

Фото: Lada.kz

Праздничное мероприятие начнётся в 19:00 часов у амфитеатра, расположенной на набережной 15 микрорайона.

Для жителей и гостей города подготовлена концертная программа с исполнением новогодних песен и созданием праздничной атмосферы.

Организаторы приглашают актаусцев провести вечер на свежем воздухе, вместе встретить приближение Нового года и зарядиться хорошим настроением.