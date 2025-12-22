18+
22.12.2025, 13:06

В Актау сегодня зажгут огни на главной новогодней ёлке

Культура 0 1 493 Наталья Вронская

Сегодня, 22 декабря, в Актау состоится торжественная церемония зажжения огней на главной ёлке города, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата областного центра.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Праздничное мероприятие начнётся в 19:00 часов у амфитеатра, расположенной на набережной 15 микрорайона.

Для жителей и гостей города подготовлена концертная программа с исполнением новогодних песен и созданием праздничной атмосферы.

Организаторы приглашают актаусцев провести вечер на свежем воздухе, вместе встретить приближение Нового года и зарядиться хорошим настроением.

6
8
2
Комментарии

2 комментарий(ев)
Alina5248899
Alina5248899
Согласна. Ёлка на Ынтымаке была бы куда уместнее. Ну, в край, хотя бы на площади ДК им. Абая.
22.12.2025, 11:08
maksimsh
maksimsh
какое-то детское упрямство с этой елкой на набережной там и в обычную погоду холодно гулять, а они еще открытие в шторм устраивают
22.12.2025, 10:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

