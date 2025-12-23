В Актау открыли мемориальную доску в честь ветерана войны Молакбая Жубанова

В Актау состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны Молакбая Жубанова. Памятный знак установлен на фасаде жилого дома, в котором он проживал многие годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Мероприятие прошло при поддержке городского отдела внутренней политики и собрало представителей общественности, ветеранов, родственников и жителей города. Участники церемонии почтили память фронтовика и отметили значимость сохранения исторической памяти для будущих поколений.

Молакбай Жубанов родился 13 февраля 1924 года в Байганинском районе Актюбинской области. В годы войны он встал на защиту Родины и прошёл тяжёлый боевой путь, оставив достойный след в истории страны.

Ветеран неоднократно принимал участие в республиканских мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Так, 9 мая 1985 года он был почётным гостем торжеств в Москве, приуроченных к 40-летию Победы, а в 1995 году присутствовал на праздновании Дня Победы в Астане, где был лично принят Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. В том же году в знак государственной поддержки Молакбаю Жубанову была вручена четырёхкомнатная квартира в Актау.

С 1995 по 2014 годы ветеран проживал в этом доме. Открытие мемориальной доски стало выражением уважения к его подвигу, жизненному пути и служению Родине.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что память о героях Великой Отечественной войны должна сохраняться не только в датах и книгах, но и в конкретных местах, связанных с их жизнью.

