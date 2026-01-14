В Мангистау 21 улицу переименовали в честь ветеранов ВОВ

В Тупкараганском районе улицам населённых пунктов присвоены имена ветеранов Великой Отечественной войны. Решение принято в рамках поручения главы государства, приуроченного к 80-летию Победы, и направлено на увековечение подвига фронтовиков, награждённых боевыми орденами, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.
По информации пресс-службы местного акимата, новые названия получили улицы сразу в нескольких населённых пунктах района. Так, в селе Акшукур имена ветеранов присвоены девяти улицам, в селе Таучик – двум, в селе Сайын Шапагатов – трём, в селе Кызылозен – одной улице, а в городе Форт-Шевченко – шести улицам.
Отмечается, что всего от сельских округов было предложено 29 кандидатур ветеранов Великой Отечественной войны. После рассмотрения и согласования были одобрены имена 21 фронтовика, чьи фамилии теперь навсегда вписаны в карту района.
Таким образом мы сохраняем историческую память и передаём будущим поколениям имена людей, которые с оружием в руках защищали Родину, проявив мужество и самоотверженность на полях сражений. Отдать дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью ради мирного будущего страны, – наш священный долг, - отметили представители акиматов сельских округов.
В дальнейшем в Форт-Шевченко планируется присвоить имена ветеранов ещё шести улицам.
Список ветеранов, в честь которых названы улицы:
В акимате подчеркнули, что присвоение улицам имён ветеранов – это не только знак уважения к их подвигу, но и важный элемент патриотического воспитания, позволяющий сохранить живую связь поколений и напоминать о цене мирной жизни.
Напомним, ранее сообщалось о кончине ветерана Великой Отечественной войны и жителе Актау Асане Аймагамбетове. Он умер на 99-м году жизни.
