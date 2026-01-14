18+
14.01.2026, 13:37

В Мангистау 21 улицу переименовали в честь ветеранов ВОВ

Культура 0 1 359 Наталья Вронская

В Тупкараганском районе улицам населённых пунктов присвоены имена ветеранов Великой Отечественной войны. Решение принято в рамках поручения главы государства, приуроченного к 80-летию Победы, и направлено на увековечение подвига фронтовиков, награждённых боевыми орденами, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

По информации пресс-службы местного акимата, новые названия получили улицы сразу в нескольких населённых пунктах района. Так, в селе Акшукур имена ветеранов присвоены девяти улицам, в селе Таучик  двум, в селе Сайын Шапагатов  трём, в селе Кызылозен  одной улице, а в городе Форт-Шевченко  шести улицам.

Отмечается, что всего от сельских округов было предложено 29 кандидатур ветеранов Великой Отечественной войны. После рассмотрения и согласования были одобрены имена 21 фронтовика, чьи фамилии теперь навсегда вписаны в карту района.

Таким образом мы сохраняем историческую память и передаём будущим поколениям имена людей, которые с оружием в руках защищали Родину, проявив мужество и самоотверженность на полях сражений. Отдать дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью ради мирного будущего страны,  наш священный долг, - отметили представители акиматов сельских округов.

В дальнейшем в Форт-Шевченко планируется присвоить имена ветеранов ещё шести улицам.

Список ветеранов, в честь которых названы улицы:

  1. В Форт-Шевченко улицы получили имена Бауыржана Момышулы, Табиша Кошакбаева, Мукана Муналова, Нурбергена Исаева, Кадира Ергенбаева и Қурбана Адыракова.
  2. В селе Акшукур улицы названы в честь Серкебая Аленова, Адилхана Токбаева, Акбергена Тилесова, Кожекбая Оңдасынова, Даны Нургалиева, Хусайына Тореханова, Корабека Тулеуова, Садыка Бижанова и Кылыша Утетлеуова.
  3. В селе Таучик улицам присвоены имена Агии Тлеповой и Торгая Шонкалова.
  4. В селе Сайын Шапагатов появились улицы Орынжана Умирзакова, Сембая Коптилеуова и Маху Абдуллаева.
  5. В селе Кызылозен улица названа в честь Матибая Жиенбаева.

В акимате подчеркнули, что присвоение улицам имён ветеранов  это не только знак уважения к их подвигу, но и важный элемент патриотического воспитания, позволяющий сохранить живую связь поколений и напоминать о цене мирной жизни.

Напомним, ранее сообщалось о кончине ветерана Великой Отечественной войны и жителе Актау Асане Аймагамбетове. Он умер на 99-м году жизни.

