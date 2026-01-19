Крещение Господне: настоятель храма поздравил жителей Актау с праздником

Настоятель храма Пресвятой Богородицы в Актау, протоиерей Сергий обратился к жителям города с поздравлением по случаю великого двунадесятого праздника Крещения Господа Бога и Спаса Иисуса Христа, сообщает Lada.kz .

Фото храма Пресвятой Богородицы

Священнослужитель отметил, что этот день также именуется Богоявлением и напоминает о событии, когда Спаситель принял крещение в водах Иордана, явив миру тайну Пресвятой Троицы и освятив всё водное естество.

Для каждого христианина этот праздник – призыв к духовному обновлению. Как вода очищает тело, так и благодать Божия призвана омыть наши души от греха, даруя силы для жизни в любви и правде, - подчеркнул протоиерей Сергий.

Он напомнил, что по традиции в эти дни в храмах совершается чин Великого освящения воды, а святыня, принесённая в дом, должна стать не только добрым обычаем, но и источником духовной поддержки, укрепляющим в испытаниях.

В завершении обращения протоиерей Сергий пожелал жителям Актау крепости духа, мира в семьях и радости, а также мира и процветания нашей стране.

