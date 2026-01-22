Драмтеатр представил жителям Актау репертуар на февраль

Фото автора

Билеты доступны для покупки на сайте Ticketon.kz, а также в кассе театра. Касса работает с 10:00 до 18:30 часов, с перерывом с 12:30 до 14:00 часов, выходной день – понедельник.

В администрации напомнили, что начало всех вечерних спектаклей запланировано на 19:00 часов. На данные показы действует возрастное ограничение – 14+, дети младше этого возраста на вечерние постановки не допускаются.

Детские спектакли и сказки будут проходить каждую субботу, начало – в 11:00 часов.

Зрителей просят учитывать правила посещения театра. Вход в зал для опоздавших более чем на 15 минут после начала спектакля запрещён. Также во время представления нельзя выходить из зала и заходить обратно. Мобильные телефоны необходимо переводить в беззвучный режим.

В театре отметили, что в случае непредвиденных обстоятельств возможна замена спектаклей.

Дополнительную информацию можно получить в кассе театра по номерам телефонов: +7 (7292) 60-10-04 и +7 (778) 984-02-28.

