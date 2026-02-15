В Актау возложили венки к монументу «Ветеранам войны в Афганистане»

Ветераны, председатель Общественного совета, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и жители города пришли, чтобы почтить память солдат, погибших в той войне. Собравшиеся объявили минуту молчания.

Война на афганской земле – одна из самых трагических страниц истории. Афганская война считается одним из самых тяжёлых и скорбных событий периода СССР. Многие молодые солдаты, верные присяге и верившие в своё будущее, сражались на чужбине и погибли. Многие вернулись на Родину с ранениями и ушли из жизни. Последствия этой войны были крайне тяжёлыми: многие матери потеряли сыновей, многие дети – отцов. Её отголоски ощущаются до сих пор, и эта трагедия ещё долго будет жить в памяти народа, - сказал ветеран афганской войны Даурен Занканов.