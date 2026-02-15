В Актау возложили венки к монументу «Ветеранам войны в Афганистане»

Памятное мероприятие, приуроченное к 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялось сегодня, 15 февраля, передает Lada.kz.
Ветераны, председатель Общественного совета, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и жители города пришли, чтобы почтить память солдат, погибших в той войне. Собравшиеся объявили минуту молчания.
Война на афганской земле – одна из самых трагических страниц истории. Афганская война считается одним из самых тяжёлых и скорбных событий периода СССР. Многие молодые солдаты, верные присяге и верившие в своё будущее, сражались на чужбине и погибли. Многие вернулись на Родину с ранениями и ушли из жизни. Последствия этой войны были крайне тяжёлыми: многие матери потеряли сыновей, многие дети – отцов. Её отголоски ощущаются до сих пор, и эта трагедия ещё долго будет жить в памяти народа, - сказал ветеран афганской войны Даурен Занканов.
Из Мангистауской области на Афганскую войну были направлены 444 военнослужащих. В кровопролитных боях восемь солдат героически погибли и не вернулись домой. Имена героев навсегда останутся в памяти народа.
Напомним, ранее жителей Актау приглашали принять участие в церемонии возложения цветов у монумента «Ветеранам Афганской войны».
Комментарии0 комментарий(ев)