Почему некрополь Сисем-ата в Мангистау называют пантеоном батыров

Некрополь Сисем-ата считается одним из самых значимых исторических мест региона. По преданию, именно здесь покоятся прославленные батыры земли Устюрта. О легендах, связанных с этим сакральным местом, корреспонденту Lada.kz рассказала автор книги «Легенды Мангистау», член Союза журналистов и Союза писателей Республики Казахстан Наталья Задерецкая.

Фото предоставлено Натальей Задерецкой

По словам автора, Сисем-ата неслучайно называют пантеоном батыров. На территории некрополя сосредоточено большое количество захоронений, выполненных в форме шлема – символа воинской доблести. Здесь покоятся представители разных родов и племён, жырау, мастера и защитники степи.

Как отметила Наталья Задерецкая, значительную часть исторических и легендарных материалов о батырах Сисем-ата собрал ныне покойный мангистауский краевед Мурат Акмырзаев. Именно он поделился с автором притчей, которую передавали аксакалы.

Так, однажды хивинский хан пригласил к себе знаменитого бия Есена Ермембета и попросил назвать самых достойных батыров рода адай.

«Настоящим образцом защитника земляков является батыр Ер Тулеп, сын Анета», - приводятся в книге слова бия. — «Он семьдесят семь раз вступал в единоборство и ни разу не проиграл, семь раз освобождал пленников из рабства и прожил 83 года, уйдя из жизни своей смертью».

По словам Натальи Задерецкой, в народе Ер Тулепа прозвали «Батыр, семь раз освободивший». Всю жизнь он нёс боевой дозор на вершинах Тущибек, Тамды, у дозорных пиков Каратауского хребта – Бесшокы и Отпан.

Славным был и его сын Мамбетнияз, - говорится в предании.

Автор отмечает, что он прославился не только отвагой, но и щедростью: однажды ему довелось угощать бешбармаком сорок бойцов после сражения, несмотря на то что аул находился в кочевке.

В числе достойных был назван и батыр Анет – хранитель родового черно-белого знамени. «Туган жерге туынды тiк» (Водрузи свой флаг на родной земле), – напоминает народная поговорка, связанная с его именем.

Доблестному Анету была оказана честь – охранять родовое черно-белое знамя. Враг всегда старался дойти до знамени и разорвать его. Сразить знаменосца в бою или обратить его в бегство – было сравни поражению. Рассказывают бывалые аксакалы, как однажды Анет, возвратившись после боя, снял одежду, а из кольчуги посыпались наконечники копий, посланные вражескими сарбазами, - отметила Наталья Задерецкая.

Все эти герои, согласно преданию, погребены в некрополе Сисем-ата.

Как подчеркнула автор, истории о мангистауских батырах бережно сохранялись в устных преданиях. Эти материалы собирал и передавал краевед Мурат Акмырзаев, благодаря которому многие легенды дошли до наших дней.

Справочно

Сисем-ата (Сейсем-ата) – некрополь XIII-начала XX веков. Расположен в северо-западной части плато Устюрт в 34 км на север от села Сайотес.

Некрополь Сисем ата является ценным источником по истории, этнографии и истории архитектуры Мангистауской области. Объект – один из наиболее крупных и древних некрополей региона.

Археолог Алан Медоев писал: «Некрополь Сисем-ата – это место, где проходил период формирования первых людей Мангистау».

Основной комплекс сформирован вокруг могилы Сисем-ата. Среди других древних некрополей Сисем-ата выделяется хорошей сохранностью памятников, созданных вдохновенным трудом народных мастеров, такими как Жылкыбай Доралулы, Турлымурат Сатыбалдыулы, потомки мастера Сахи (Дуйсенбай, Ордабай, Енсе, Козыбак) и др.

Некрополь Сисем-ата представляет собой редкий комплекс памятников мемориально-культовой архитектуры и камнерезного искусства. В этом некрополе неслучайно сконцентрировано большое количество захоронений, построенных в виде шлема. Это форма появилась в виде каменной скульптуры еще в начале основания некрополя и отмечала могилу героя, погибшего на войне в XIV веке. Здесь, наряду с родовыми тамгами младшего жуза Байулы, также встречаются тамги родов Жетиру и Алимулы.

Согласно одной из таких легенд, Сисем-ата благословил казахский род Адай на проживание в этом ареале местности. Поэтому после смерти Сисем-ата место захоронения святого превратилось в родовое кладбище Адаев, а в дальнейшем вокруг его мавзолея образовался некрополь адайских батыров. У казахского народа была традиция хоронить умерших людей в святых местах.

Памятник, впервые был взят под государственную защиту постановлением №38 Совета Министров Казахской ССР от 26.01.1982 года.

В настоящее время приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан №119 от 30 марта 2015 года включен в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

Постановлением №414 акимата Мангистауской области от 08.12.2010 года утверждены границы охраняемых зон. В 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2017 годах на объектах некрополя Сисем-ата были проведены научно-реставрационные работы.

Некрополь Сисем-ата обследован экспедициями министерства культуры РК в 1977 году под руководством А.О. Итенова, в 1979 году –под руководством М. Нуркабаева, в 1988 году – под руководством Т.Д. Жанысбекова совместно с группой архитекторов из института «Казпроектреставрация».

В октябре 2012 года была проведена экспедиция по исследованию некрополя Сисем-ата и его историко-культурного окружения под руководством специалиста, доктора исторических наук, профессора института истории и этнологии имени Ш. Уалиханова Серика Ажигали.