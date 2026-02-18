В Актау пройдёт концерт ансамбля танца «Жорга» и детского ансамбля «ШИВА»

Жителей Актау приглашают на концерт-шоу программу ансамбля танца «Жорга» и детского танцевального ансамбля «ШИВА», передаёт Lada.kz.
На сцене культурно-досугового комплекса имени Абая выступят танцевальный ансамбль «Жорга» и детский танцевальный ансамбль «ШИВА».
Уважаемые жители и гости Актау! Приглашаем вас на незабываемый вечер, который станет переплетением национального колорита и современных ритмов, профессионального мастерства и вдохновения. Яркие костюмы, впечатляющие выступления и особая атмосфера ждут вас, — сообщили в КДК имени Абая.
Концерт состоится 19 февраля в 19:00. Вход на концерт платный — 3 000 тенге. Билеты можно приобрести по телефонам: 8 (778) 000 82 85, 8 (701) 333 63 99.
