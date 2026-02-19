Март в стиле арт: театр в Актау приглашает зрителей на спектакли и сказки

Музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина представил репертуар на март. В первый месяц весны зрителей ждёт насыщенная афиша – от психологических драм и мелодрам до комедий и детских постановок, передает Lada.kz.
В марте жителей и гостей города ожидают следующие спектакли:
Касса театра работает с 10:00 до 18:30 часов (перерыв с 12:30 до 14:00, выходной – понедельник). Билеты также можно приобрести на сайте Ticketon.kz.
Телефоны для справок: +7 (7292) 60-10-04, +7 (778) 984-02-28, 60-10-03.
Начало вечерних спектаклей – в 19:00 часов. На вечерние постановки допускаются зрители с 14 лет (14+). Детские сказки проходят каждую субботу в 11:00 часов.
Администрация театра напоминает: зрителям, опоздавшим более чем на 15 минут, вход в зал запрещён. Во время спектакля выходить и заходить в зал нельзя. Мобильные телефоны необходимо перевести в беззвучный режим. В случае непредвиденных обстоятельств спектакли могут быть заменены.
