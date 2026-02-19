Март в стиле арт: театр в Актау приглашает зрителей на спектакли и сказки

Музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина представил репертуар на март. В первый месяц весны зрителей ждёт насыщенная афиша – от психологических драм и мелодрам до комедий и детских постановок, передает Lada.kz .

Фото автора

В марте жителей и гостей города ожидают следующие спектакли:

1 марта – «Менің атым Қожа» (ностальгия), 19:00 часов, малый зал;

4 марта – «Атың өшсін,…!» (трагфарс), 19:00 часов, малый зал;

5 марта – «Әлиханның аманаты» (реквием), 19:00 часов, малый зал;

6 марта – «Іздедім сені» (психологическая драма), 19:00 часов, малый зал;

7 марта – «Арыстан патша» (ертегі), 11:00 часов, малый зал;

11 марта – «Я – Карлыгаш» (драма), 19:00 часов, малый зал;

12 марта – «Он, она, окно, покойник» (комедия), 19:00 часов, малый зал;

13 марта – «Бір шөкім бұлт» (моноспектакль), 19:00 часов, малый зал;

15 марта – «Махаббат, қызық мол жылдар» (мелодрама), 19:00 часов, малый зал;

18 марта – «Биіктік. Табылды Досымов» (драма), 19:00 часов, малый зал;

19 марта – «Двое в кафе» (читка пьесы, на русском языке), 19:00 часов, малый зал;

20 марта – «Күй» (драма), 19:00 часов, малый зал;

25 марта – «Ғашықпын саған» (комедия), 19:00 часов, большой зал;

28 марта – «Аладдиннің сиқырлы шамы» (ертегі), 19:00 часов, малый зал;

29 марта – «Я – Карлыгаш» (драма), 19:00, малый зал.

Касса театра работает с 10:00 до 18:30 часов (перерыв с 12:30 до 14:00, выходной – понедельник). Билеты также можно приобрести на сайте Ticketon.kz.

Телефоны для справок: +7 (7292) 60-10-04, +7 (778) 984-02-28, 60-10-03.

Начало вечерних спектаклей – в 19:00 часов. На вечерние постановки допускаются зрители с 14 лет (14+). Детские сказки проходят каждую субботу в 11:00 часов.

Администрация театра напоминает: зрителям, опоздавшим более чем на 15 минут, вход в зал запрещён. Во время спектакля выходить и заходить в зал нельзя. Мобильные телефоны необходимо перевести в беззвучный режим. В случае непредвиденных обстоятельств спектакли могут быть заменены.