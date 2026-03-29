Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
28.03.2026, 20:23

Театр имени Жантурина в Актау опубликовал репертуар на апрель

Культура Наталья Вронская

Музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина предоставил афишу спектаклей на апрель 2026 года. Зрителей ждут комедии, драмы и сказки для всей семьи, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: gov.kz
Иллюстративное фото: gov.kz

Вечерние спектакли начинаются в 19:00 часов (детям допуск разрешен с 14 лет), детские постановки проходят по субботам в 11:00 часов. Билеты можно приобрести на сайте Ticketon.kz и в кассе театра.

Репертуар на апрель:

  • 1 апреля – «Бес бойдаққа бір той» (комедия);
  • 3 апреля – «Ана – Жер Ана» (трагедия);
  • 4 апреля – «Белоснежка және жеті гном» (детская сказка), 11:00 часов;
  • 5 апреля – «Әйел махаббаты» (мелодрама);
  • 8 апреля – «Ажар» (психологическая драма);
  • 9 апреля – «Продайте мужа» (комедия, на русском языке);
  • 10 апреля – «Өртеушілер» (сатирическая притча);
  • 11 апреля – «Сұлу мен құбыжық» (детская сказка), 11:00 часов;
  • 12 апреля – «Ханума» (поп-арт комедия);
  • 15 апреля – «Ғашықпын саған» (комедия, большой зал);
  • 16 апреля – «Чудесные люди» (комедия, на русском языке);
  • 17 апреля – «Қорғансыздың күні» (драма);
  • 19 апреля – «Я – Карлығаш» (драма, на двух языках);
  • 22 апреля – «Бернарда Альбаның үйі» (драма);
  • 23 апреля – «Мышеловка» (детектив, на русском языке);
  • 29 и 30 апреля – премьеры (информация будет опубликована дополнительно в официальном Instagram).

Важно знать:

Опоздавшие более чем на 15 минут в зал не допускаются.

Во время спектакля нельзя входить и выходить.

Мобильные телефоны необходимо перевести на беззвучный режим.

В случае форс-мажора возможны изменения в репертуаре.

Справки по номерам телефонов: +7 (7292) 60-10-04, +7 (778) 984-02-28.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь