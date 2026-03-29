Театр имени Жантурина в Актау опубликовал репертуар на апрель

Музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина предоставил афишу спектаклей на апрель 2026 года. Зрителей ждут комедии, драмы и сказки для всей семьи, передает Lada.kz .

Вечерние спектакли начинаются в 19:00 часов (детям допуск разрешен с 14 лет), детские постановки проходят по субботам в 11:00 часов. Билеты можно приобрести на сайте Ticketon.kz и в кассе театра.

Репертуар на апрель:

1 апреля – «Бес бойдаққа бір той» (комедия);

3 апреля – «Ана – Жер Ана» (трагедия);

4 апреля – «Белоснежка және жеті гном» (детская сказка), 11:00 часов;

5 апреля – «Әйел махаббаты» (мелодрама);

8 апреля – «Ажар» (психологическая драма);

9 апреля – «Продайте мужа» (комедия, на русском языке);

10 апреля – «Өртеушілер» (сатирическая притча);

11 апреля – «Сұлу мен құбыжық» (детская сказка), 11:00 часов;

12 апреля – «Ханума» (поп-арт комедия);

15 апреля – «Ғашықпын саған» (комедия, большой зал);

16 апреля – «Чудесные люди» (комедия, на русском языке);

17 апреля – «Қорғансыздың күні» (драма);

19 апреля – «Я – Карлығаш» (драма, на двух языках);

22 апреля – «Бернарда Альбаның үйі» (драма);

23 апреля – «Мышеловка» (детектив, на русском языке);

29 и 30 апреля – премьеры (информация будет опубликована дополнительно в официальном Instagram).

Важно знать:

Опоздавшие более чем на 15 минут в зал не допускаются.

Во время спектакля нельзя входить и выходить.

Мобильные телефоны необходимо перевести на беззвучный режим.

В случае форс-мажора возможны изменения в репертуаре.

Справки по номерам телефонов: +7 (7292) 60-10-04, +7 (778) 984-02-28.