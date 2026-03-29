Театр имени Жантурина в Актау опубликовал репертуар на апрель

Вечерние спектакли начинаются в 19:00 часов (детям допуск разрешен с 14 лет), детские постановки проходят по субботам в 11:00 часов. Билеты можно приобрести на сайте Ticketon.kz и в кассе театра.
Репертуар на апрель:
- 1 апреля – «Бес бойдаққа бір той» (комедия);
- 3 апреля – «Ана – Жер Ана» (трагедия);
- 4 апреля – «Белоснежка және жеті гном» (детская сказка), 11:00 часов;
- 5 апреля – «Әйел махаббаты» (мелодрама);
- 8 апреля – «Ажар» (психологическая драма);
- 9 апреля – «Продайте мужа» (комедия, на русском языке);
- 10 апреля – «Өртеушілер» (сатирическая притча);
- 11 апреля – «Сұлу мен құбыжық» (детская сказка), 11:00 часов;
- 12 апреля – «Ханума» (поп-арт комедия);
- 15 апреля – «Ғашықпын саған» (комедия, большой зал);
- 16 апреля – «Чудесные люди» (комедия, на русском языке);
- 17 апреля – «Қорғансыздың күні» (драма);
- 19 апреля – «Я – Карлығаш» (драма, на двух языках);
- 22 апреля – «Бернарда Альбаның үйі» (драма);
- 23 апреля – «Мышеловка» (детектив, на русском языке);
- 29 и 30 апреля – премьеры (информация будет опубликована дополнительно в официальном Instagram).
Важно знать:
Опоздавшие более чем на 15 минут в зал не допускаются.
Во время спектакля нельзя входить и выходить.
Мобильные телефоны необходимо перевести на беззвучный режим.
В случае форс-мажора возможны изменения в репертуаре.
Справки по номерам телефонов: +7 (7292) 60-10-04, +7 (778) 984-02-28.
Подпишись на наш канал в Telegram
Подписаться
– быстро, бесплатно и без рекламы
Комментарии0 комментарий(ев)