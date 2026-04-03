Танцевальный коллектив из Актау стал обладателем наград на фестивале в Баку

Танцевальный коллектив Ballet Fusion из Актау успешно выступил на международной сцене, завоевав призовые места на фестивале Baku International Festival LINE, который проходил с 25 по 29 марта в Баку, передаёт Lada.kz .

Под руководством хореографа Альбины Кесиковой коллектив представил две конкурсные постановки, которые были высоко оценены профессиональным международным жюри.

В его состав вошли признанные артисты, педагоги, балетмейстеры и эксперты международных конкурсов из разных стран: Евгения Резникова (Беларусь), Саина Ахмедова (Азербайджан), Исмаил Мамедзаде (Азербайджан), Куанышкали Бердигали (Казахстан), Ильхам Керимли (Азербайджан).

По итогам фестиваля Ballet Fusion занял первое место с номером «А моя душа всегда танцует», а также стал обладателем третьего места за постановку «Ethno Puls».

Как отметила Альбина Кесикова, особое значение для коллектива имеет постановка «А моя душа всегда танцует». Она рассказывает о женщинах разных профессий, которые совмещают работу, семью и повседневные заботы, но при этом остаются верными своей мечте и любви к танцу.

«Мы очень рады, что смогли достойно представить Актау на международной сцене и внести вклад в развитие культурной жизни города», - подчеркнула хореограф.

Ballet Fusion - это авторский танцевальный проект, объединяющий женщин разных возрастов. Его основная идея заключается в том, что заниматься танцем, выходить на сцену и реализовывать творческий потенциал можно в любом возрасте.