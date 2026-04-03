Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
03.04.2026, 09:40

Юрий Мечитов покажет Актау свой взгляд на Тбилиси эпохи Параджанова

Культура 0 913 Гульмира Садырова

Жители Актау смогут познакомиться с творчеством фотохудожника Юрия Мечитова через личную встречу и демонстрацию его работ. Об этом рассказала казахстанский художник Елена Григорьян, передаёт Lada.kz.

Юрий Мечитов. Фото предоставила Е.Григорьян
Юрий Мечитов. Фото предоставила Е.Григорьян

Юрий Мечитов - легенда грузинской фотографии. Он стал свидетелем многих событий, перемен и становлений.

Его новый проект «Тбилиси эпохи Сергея Параджанова» - уникальное явление, особый взгляд изнутри.

Сергей Параджанов - выдающийся советский режиссёр, а Юрий Мечитов стал его главным хронистом.

«Мэтр вернулся в Тбилиси в конце декабря 1977 года. Мы познакомились спустя год, и с этого времени началась новая глава в моей жизни. Сергей Параджанов прожил в своём родном городе почти 12 лет. Я очень часто бывал у него, создав своеобразную летопись его жизни, которая нашла своё воплощение в моей книге «Сергей Параджанов. Хроника диалога». Позже издал несколько книг, посвящённых Тбилиси восьмидесятых годов», - делится воспоминаниями Юрия Мечитова Елена Григорьян.

Как говорят друзья мастера, чёрно-белая летопись Юрия Мечитова - это не отстранённый взгляд простого наблюдателя, а взгляд, полный сострадания и любви к родному городу и его жителям.

Юрий Мечитов предложит жителям Актау взглянуть на его хронику сквозь ушедшую эпоху.

Организация встречи с фотохудожником планируется весной этого года, о точной дате редакция сообщит заблаговременно.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь