Юрий Мечитов покажет Актау свой взгляд на Тбилиси эпохи Параджанова

Жители Актау смогут познакомиться с творчеством фотохудожника Юрия Мечитова через личную встречу и демонстрацию его работ. Об этом рассказала казахстанский художник Елена Григорьян, передаёт Lada.kz .

Юрий Мечитов. Фото предоставила Е.Григорьян

Юрий Мечитов - легенда грузинской фотографии. Он стал свидетелем многих событий, перемен и становлений.

Его новый проект «Тбилиси эпохи Сергея Параджанова» - уникальное явление, особый взгляд изнутри.

Сергей Параджанов - выдающийся советский режиссёр, а Юрий Мечитов стал его главным хронистом.

«Мэтр вернулся в Тбилиси в конце декабря 1977 года. Мы познакомились спустя год, и с этого времени началась новая глава в моей жизни. Сергей Параджанов прожил в своём родном городе почти 12 лет. Я очень часто бывал у него, создав своеобразную летопись его жизни, которая нашла своё воплощение в моей книге «Сергей Параджанов. Хроника диалога». Позже издал несколько книг, посвящённых Тбилиси восьмидесятых годов», - делится воспоминаниями Юрия Мечитова Елена Григорьян.

Как говорят друзья мастера, чёрно-белая летопись Юрия Мечитова - это не отстранённый взгляд простого наблюдателя, а взгляд, полный сострадания и любви к родному городу и его жителям.

Юрий Мечитов предложит жителям Актау взглянуть на его хронику сквозь ушедшую эпоху.

Организация встречи с фотохудожником планируется весной этого года, о точной дате редакция сообщит заблаговременно.