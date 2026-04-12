Православные христиане Актау отмечают Пасху

Фото Лианы Рязанцевой / Lada.kz

Слово «Пасха» означает «переход». Согласно христианскому учению, в этот день воскрес Иисус Христос. Праздник ежегодно отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

В Благовещенском соборе Актау прошла праздничная литургия. Верующие освящали куличи и крашеные яйца – традиционные символы Пасхи. После обряда горожане уносят освящённые угощения домой, чтобы разделить праздничную трапезу с родными и близкими.

Празднование Пасхи продолжается семь дней. В течение всей недели в храмах проходят торжественные богослужения. В целом пасхальный период длится 40 дней – это время радости, духовного обновления и стремления жить по принципу «возлюби ближнего своего».

В этот светлый праздник хочется пожелать всем мира, добра и душевного тепла. Пусть в каждом доме будет радость, а рядом близкие и любимые люди, - поделилась прихожанка Благовещенского собора.

Праздничные богослужения начались накануне вечером.