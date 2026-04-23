В главной библиотеке Актау прошёл день открытых дверей

В честь Национального дня книги, который отмечают сегодня, в Мангистауской областной универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова был организован день открытых дверей, передаёт Lada.kz .

В рамках мероприятия состоялись презентации двух книг, были организованы книжные выставки и ярмарки. Прошли интеллектуальные и квиз-игры. Храм знаний в праздничную дату посетили жители и гости города, постоянные читатели библиотеки, студенты колледжей и вузов, а также школьники, сообщили в центре общественных коммуникаций.

Посетители ближе познакомились с миром книг, получили духовное обогащение и провели время с пользой. Организаторы отметили, что продолжат традицию проведения подобных культурно-просветительских мероприятий.

Заместитель директора библиотеки Гуля Нурмуханова поздравила всех казахстанцев с Национальным днём книги:

«От всей души поздравляю наших читателей с Национальным днём книги, а библиотекарей - с профессиональным праздником. В рамках недели книги в нашей библиотеке с 16 по 23 апреля организуются различные культурные и познавательные мероприятия».

Фонд областной библиотеки насчитывает около 500 тысяч книг. Ежедневно библиотеку посещают в среднем 400–500 человек. За последние годы количество читателей значительно выросло: если в 2021 году было зарегистрировано около 20 тысяч читателей, то сейчас их число превышает 50 тысяч.