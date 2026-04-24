В Мангистау ученые ведут поиск памятников каменного века

В регионе члены международной экспедиции проводят работы по поиску памятников каменного века. Главная задача археологов – установка возраста стоянок и реконструкция Каспия. Об этом сообщили в Мангистауском государственном историко-культурном заповеднике, передает Lada.kz .

Жакен Таймаганбетов и Асад Зейналов. Фото предоставил заповедник

Изучение геологии и палеогеографии в регионе проводится Казахстанско-Российско-Азербайджанской археологической экспедицией Национального музея РК, Института археологии и этнографии СО РАН.

Основная цель экспедиции – помимо детальной характеристики стоянок каменного века в районе Бозжыра, обнаруженных в 2025 году, изучение рельефа и палеогеографии, отбор образцов и получение серии абсолютных датировок разными методами. Это позволит установить возраст стоянок каменного века и различных форм рельефа, в том числе реконструкции истории Каспийского моря и его влияния на рельеф побережья Мангистау, - рассказали участники экспедиции.

Работы проводятся с участием специалистов археологии, палеогеографии и геологии Института археологии, антропологии НАН Азербайджана, МГУ имени Ломоносова, Института географии РАН, Дагестанского научного центра РАН.

Экспедиция организована в рамках научного проекта Международного Института Центрально-Азиатских исследований (МИЦАИ) «Древний человек на западе Центральной Азии: заселение полуострова Мангистау в каменном веке» под руководством академика НАН при Президенте РК Жакена Таймагамбетова.