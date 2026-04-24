18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
462.87
540.72
6.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.04.2026, 12:01

В Мангистау ученые ведут поиск памятников каменного века

Культура 0 1 150 Гульмира Садырова

В регионе члены международной экспедиции проводят работы по поиску памятников каменного века. Главная задача археологов – установка возраста стоянок и реконструкция Каспия. Об этом сообщили в Мангистауском государственном историко-культурном заповеднике, передает Lada.kz.

Жакен Таймаганбетов и Асад Зейналов. Фото предоставил заповедник
Жакен Таймаганбетов и Асад Зейналов. Фото предоставил заповедник

Изучение геологии и палеогеографии в регионе проводится Казахстанско-Российско-Азербайджанской археологической экспедицией Национального музея РК, Института археологии и этнографии СО РАН.

Основная цель экспедиции – помимо детальной характеристики стоянок каменного века в районе Бозжыра, обнаруженных в 2025 году, изучение рельефа и палеогеографии, отбор образцов и получение серии абсолютных датировок разными методами. Это позволит установить возраст стоянок каменного века и различных форм рельефа, в том числе реконструкции истории Каспийского моря и его влияния на рельеф побережья Мангистау, - рассказали участники экспедиции.

Работы проводятся с участием специалистов археологии, палеогеографии и геологии Института археологии, антропологии НАН Азербайджана, МГУ имени Ломоносова, Института географии РАН, Дагестанского научного центра РАН.

Экспедиция организована в рамках научного проекта Международного Института Центрально-Азиатских исследований (МИЦАИ) «Древний человек на западе Центральной Азии: заселение полуострова Мангистау в каменном веке» под руководством академика НАН при Президенте РК Жакена Таймагамбетова.

7
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
