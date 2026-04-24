В Актау пройдет памятное мероприятие к 40-летию Чернобыльской катастрофы, передает Lada.kz со ссылкой на Актауский городской отдел культуры, физической культуры и спорта.

Жителей и гостей города приглашают принять участие в акции, посвящённой ликвидаторам одной из крупнейших техногенных аварий в истории человечества.

В программе запланированы встреча с героями-чернобыльцами, а также церемония возложения цветов.

Мероприятие состоится 26 апреля в 10:00 часов на аллее Победы в 7-м микрорайоне.

Организаторы отмечают, что этот день является символом памяти и уважения к людям, которые ценой собственного здоровья и жизни участвовали в ликвидации последствий аварии.