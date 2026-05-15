Легенда грузинской фотографии посетит Актау

В рамках проекта «Феномен Сергея Параджанова» Актау посетит известный грузинский фотограф Юрий Мечитов – главный хронист легендарного советского режиссера, сообщает Lada.kz.
Как рассказала куратор проекта Елена Григорьян, Юрий Мечитов – автор знаменитого фотоальбома «Параджанов. Хроника диалога», а также участник более 100 персональных выставок.
Юрий Мечитов считается одной из ключевых фигур грузинской фотографии.
Он на протяжении многих лет снимал режиссера Сергея Параджанова, создав уникальную визуальную летопись его жизни и творчества.
В эту субботу, 16 мая, состоится творческая встреча и фотопрезентация «Сергей Параджанов. Хроника диалога». Начало – в 16:30 часов.
В понедельник, 18 мая, пройдет еще одна встреча – «Тбилиси эпохи Сергея Параджанова». Начало мероприятия – в 19:00 часов.
Обе встречи состоятся в пространстве MartaArt по адресу: 12 микрорайон, здание №51/1.
Вход для всех желающих свободный.
