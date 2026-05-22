Как в Актау отпразднуют Курбан айт

В этом году первый день Курбан айта приходится на 27 мая. О порядке празднования на площадке регионального Центра общественных коммуникаций рассказали главный имам областной мечети «Бекет Ата» Ануар Елжанов, заместитель начальника департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Баян Сатканбаева и главный специалист управления государственного пожарного контроля Абай Базарбаев, передаёт Lada.kz .

Ануар Елжанов. Фото: ЦОК МО

Как рассказал Ануар Елжанов, праздничная молитва в Мангистауской области будет совершена в 06:30 утра. Жертвоприношение начнется после праздничной молитвы и продлится до вечерней молитвы 29 мая.

В этом году Духовное управление мусульман Казахстана запустило специальную платформу «Курбан2026» для дистанционного жертвоприношения.

Желающие совершить жертвоприношение онлайн могут выбрать жертвенное животное через сайт и оплатить, используя специальные реквизиты. Если один человек забивает овцу и козу, то до семи человек вместе могут принести в жертву крупный рогатый скот и верблюдов. Жертвенное мясо будет распределено среди нуждающихся семей. Кроме того, будут созданы все возможности для организации офлайн-церемоний жертвоприношения по всему региону, - проинформировал Ануар Елжанов.

По случаю праздника Курбан айт по всему региону будут организованы масштабные духовно-культурные мероприятия. В этом году акцент будет сделан на национальные ценности. Пройдут соревнования по национальным видам спорта, таким как казахская борьба, перетягивание каната, стрельба из асыка, ручная борьба и тяжелая атлетика.

Перед мечетью «Бекет Ата» в Актау 29 мая в 15:00 состоится праздничное мероприятие под названием «Айт – татулық мерекесі».

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области требует соблюдения санитарных норм в специально отведенных местах жертвоприношений, мечетях и скотобойнях города и районов. Жертвоприношение вне установленного времени не допускается, уточнил главный имам.

Заместитель начальника департамента Баян Сатканбаева напомнила о необходимости соблюдения санитарных норм для благополучного проведения праздника.

Для предотвращения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в предприятиях общественного питания и мечетях необходимо обеспечить полное водоснабжение и работу канализации. Важно наличие средств для мытья рук и сушилок, а также исправно работающих систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Пищевые сырьевые материалы и продукты питания, используемые для приготовления блюд общественного питания, должны иметь документы, подтверждающие безопасность пищевых продуктов. Консервы, приготовленные в домашних условиях, не могут использоваться в предприятиях общественного питания и мечетях. Скоропортящиеся продукты питания должны храниться в холодильнике при соответствующей температуре. Кроме того, работники должны быть обеспечены специальной одеждой и соблюдать личную гигиену. Лица, не прошедшие медицинский осмотр или имеющие признаки инфекционного заболевания, не должны допускаться к работе. Если не соблюдаются санитарные нормы, возрастает риск отравления и распространения инфекционных заболеваний среди населения, - пояснила Баян Сатканбаева.

Абай Базарбаев сообщил о регистрации в регионе 13 скотобоен.

В преддверии праздника проводится просветительская работа по предотвращению пожаров на скотобойнях. Необходимо очистить территорию от сухой травы, листьев и других легковоспламеняющихся материалов. Мусор сжигать нельзя, особенно возле хозяйственных построек или в ветреные дни. Важно соблюдать правила техники безопасности при работе со сварочным и газовым оборудованием. Детям нельзя разрешать играть с огнем. В случае пожара звоните по номерам 101 или 112 и сообщайте точную информацию о местонахождении и ситуации. До прибытия пожарных можно попытаться потушить огонь водой, песком, огнетушителем или плотной тканью, - проинформировал Абай Базарбаев.

Департамент по чрезвычайным ситуациям во время праздника перейдет на усиленный режим работы и в местах проведения мероприятий будут дежурить сотрудники ведомства со специальным оборудованием.